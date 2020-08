Léto je plné nástrah pro oči. Volba vhodných slunečních brýlí je zásadní

Díky zraku člověk získává až 80 procent informací, je pro něj tedy zásadní. V létě by si na něj měl každý dávat obzvlášť pozor. Jak upozorňuje oční lékařka Lucie Valešová, problémy způsobuje ultrafialové (UV) záření, klimatizace, alergeny i voda v bazénech.

LN: Čím nejvíc trpí oči v létě?

Viditelné světlo v létě může dráždit oči, ale pokud se nedíváte přímo do slunce, oči nepoškodí. Škodlivou složkou slunečního záření je neviditelné UV záření, před kterým je třeba se chránit kvalitními slunečními brýlemi. Dále v létě trpí oči alergiků, které reagují na alergeny, jako je například pyl, prach... V okamžiku, kdy se alergeny dostanou do očí, způsobí podráždění oční spojivky, která se zanítí. Oči začnou svědit, pálit nebo opuchat.

LUCIE VALEŠOVÁ Primářka Oční kliniky DuoVize v Praze. Působí také jako laserový chirurg v Oční klinice NeoVize v Brně. Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze přednáší zahraničním studentům.



Nejdůležitější je zamezení kontaktu s alergenem, takže v době maximálního výskytu pylových zrn či jiných alergenů v ovzduší je pro lidi s citlivýma očima nejlepší vycházet ven co nejméně. Při sportech, jako jsou cyklistika či běh, je zase důležité chránit zrak před prachovými částicemi, drobnými kamínky a hmyzem, které mohou způsobit nepříjemné dráždění.



Problémy může způsobit i klimatizace či koupání ve znečištěné vodě nebo chlorovaném bazénu. Zvláště pro lidi s dioptrickými vadami může být léto celkem náročným obdobím.

LN: Jak si správně vybrat sluneční brýle?

Chcete-li mít jistotu, že vaše oči jsou dobře chráněny před UV zářením, kupte si kvalitní sluneční brýle v optice. Sice budou dražší než někde u stánku, ale oči spolehlivě ochrání. Je důležité, aby byl UV filtr v brýlích stoprocentní a zrak byl chráněn před ultrafialovým zářením typu A i B. Ty nejlepší brýle jsou s UV filtrem 400, který zaručuje stoprocentní ochranu proti veškerému UV záření. Číslo 400 znamená, že skla nepropouští záření nižší vlnové délky než 400 nm. Ty jsou důležité zejména u moře nebo na horách. Kvalitní brýle poznáte tak, že na vnitřní straně postranice brýlí bude uveden certifikát CE a zároveň i stupeň ochrany.

Pečlivě také volte tvar brýlí a velikost skel. Sluneční záření se odráží od okolního prostředí, takže dobře padnoucí brýle chrání zrak i před odrazy z různých stran.

LN: Je dobré mít vícero brýlí s různě zatmavenými skly?

Sluneční brýle by se měly přizpůsobit světelným podmínkám, zejména při outdoorových sportech. Pokud si nechcete pořizovat více brýlí, řešením mohou být brýle s výměnnými skly, které lze měnit dle světelných a povětrnostních podmínek. Na sportování jsou též vhodné samozabarvující (tzv. fotochromatická) skla, usnadňující přechody ze světla do stínu.

LN: Existují i sluneční brýle pro malinké děti?

Kvalitní sluneční brýle a ochrana očí u dětí je obzvláště důležitá, má to ovšem svá „ale“. V našich zeměpisných šířkách u malých dětí do dvou let nejsou sluneční brýle příliš vhodné kvůli riziku vzniku světloplachosti. V tomto období postačí chránit oči kšiltovkou nebo širším kloboučkem. Ideální však je dítě slunečním paprskům příliš nevystavovat. Pokud se chystáte k moři nebo vysoko do hor, i pro malé dítě už sluneční brýle přibalte. Na nošení slunečních brýlí je však zvykejte postupně. Pro menší děti, které na brýle ještě zvyklé nejsou, mohou být řešením brýle s páskem, který znesnadňuje jejich stržení.

Dětské brýle by měly být také lehké a bezpečné s ohledem na to, že malé děti si je často dávají do pusy. Brýle pro děti by neměly být ani příliš tmavé, způsobují, že se zorničky více rozšíří a do oka proniká ještě více UV záření. Při pobytu na intenzivním slunci, například u moře, se doporučuje zatmavení brýlí 50–60 procent.

LN: Oči v létě trpí i všudypřítomnou klimatizací. Jak o ně pečovat, pokud nemá člověk možnost klimatizaci vypnout?

Zejména při dlouhém pobytu v klimatizovaném prostoru a při namáhavých činnostech, jako je práce s počítačem, často osychá povrch oka – spojivka a rohovka. Náchylnější bývají oči, které mají sníženou schopnost tvorby slz či zhoršenou kvalitu slzného filmu. V klimatizovaných prostorech oči pálí, pacienti často popisují pocit písku v očích a paradoxně oči více slzí. U očí s alergickými záněty spojivek se mohou v klimatizovaných prostorech zhoršit alergické projevy, jež se projevují zejména svěděním očí.

Mnozí vidí jako bezpečnější větráky, které pouze rozhánějí vzduch. Snížením pocitu horka pomocí větráků ovšem neodstraníme projevy sucha v očích. Naopak proud teplého vzduchu často vede k ještě výraznějšímu osychání povrchu oka a tím ke zhoršení potíží.

Při používání klimatizace je vhodné dodržovat pár zásad. Rozdíl mezi teplotou v klimatizované místnosti a okolní teplotou by neměl být větší než asi 5 °C. Klimatizační jednotku udržujte v dobrém hygienickém stavu. Klimatizaci v autě nenechejte foukat chladný vzduch přímo do tváře. A klimatizovanou místnost pravidelně větrejte.

LN: Je vhodné používat preventivně umělé slzy?

Přirozenou tvorbu slzného filmu narušuje nejen klimatizace či pobyt v přetopené místnosti, ale i prašné, suché a zakouřené prostředí, dlouhodobé hledění do monitoru nebo stres. U žen může být na vině také menopauza. Problémy mohou způsobit i některá onemocnění, jako jsou cukrovka, zánět očí, infekce, alergie, autoimunitní onemocnění... Nebo také dlouhodobé užívání některých léků, nošení kontaktních čoček anebo nevhodné dioptrické sklo v brýlích. Neostré vidění nadměrně zatěžuje oči, což se následně projeví pocitem suchosti.

Prvotním předpokladem, jak se obtíží zbavit, je správná zraková korekce. Pokud uvedenými symptomy trpíte, neměli byste je řešit pouze za pomoci volně prodejných očních kapek, ale raději vyhledat očního lékaře, abyste s ním problém konzultovali. Pacient by měl podstoupit vyšetření – analýzu slzného filmu. Podle výsledku mu lékaři doporučí řešení.