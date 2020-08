Do přírody raději s vodou a dezinfekcí. A hlídejte si očkování na tetanus, radí primářka

K pokousání, poškrábání nebo jinému poranění zvířaty či hmyzem dochází ve volné přírodě poměrně často. „Vždy je nezbytné ránu řádně prohlédnout a ošetřit, zejména dezinfekcí, a v určitých případech zkontrolovat, zda je poraněný správně očkován proti tetanu,“ zdůrazňuje Ivana Bogrová, primářka Oddělení praktických lékařů Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Interval pravidelného očkování je u dospělých 15 let, u osob nad 60 let je to 10 let. Děti jsou očkovány proti tetanu na základě očkovacího kalendáře většinou řádně. Co když ale očkováni nejsme? „U neočkovaných se i nepatrné zranění může stát vstupní branou nákazy touto stále ještě smrtelnou nemocí,“ varuje brněnská lékařka.

Další obávanou nemocí je vzteklina. „Na našem území byla naštěstí již vymýcena. Ovšem při poranění zvířetem v jiných zemích tomu tak být nemusí. To si musí každý cestovatel zjistit,“ připomíná doktorka Bogrová.



Rána po pokousání nebo poškrábání volně žijícími zvířaty v přírodě se může bez řádného ošetření infikovat, zhnisat a způsobit komplikace.

Mláďata nehladíme

Člověk se od zvířat může nakazit i jinými chorobami. Zvláště pozor musíme dávat u dětí na poranění v přírodě žijícími mláďaty, jako jsou ježci, veverky, krtci, králíci, ale i ptáci. Jde-li o zranění povrchní, pak je nutné ránu ihned vymýt, nejlépe vodou a mýdlem, pak znovu omýt vodou a dezinfekčním roztokem, popřípadě překrýt obvazem.

Toto vybavení by podle doktorky Bogrové měl mít každý ve své kapesní cestovní lékárničce.

Pokud je poranění povrchní, zpravidla se zahojí po běžném ošetření. Někdy se ale bez pomoci lékaře neobejdeme – může být nutný chirurgický zákrok, sešití rány a podávání antibiotik.

Časté kousnutí klíštětem

V současné době je velmi časté kousnutí klíštětem. Po návratu z přírody je nutné se nechat ihned prohlédnout jinou osobou, a to celé tělo, zejména skrytá místa a záhyby, které klíště vyhledává. Pokud už je objevíme, použijeme dezinfekční roztok a vyjmeme je k tomu určenou pinzetou. Klíště uchopíme co nejblíže pokožky a „vykýváme“ ven. Pak opět aplikujeme dezinfekci.

Doporučuje se nechat si prohlédnout kůži ještě i druhý den, jestli jsme další klíště nepřehlédli. Na klíště rozhodně nesmíme sahat holou rukou, nemačkáme je.

Následující dny sledujeme zdravotní stav. Při jakýchkoliv zdravotních potížích ihned vyhledáme lékaře. „Nejúčinnější prevencí klíšťového zánětu mozku je očkování. Rozhodně je doporučuji. Proti borelióze zatím vakcína není, ale pokud klíště odstraníme do 24 hodin, přenos infekce je méně pravděpodobný,“ uzavírá primářka Bogrová.