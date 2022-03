Tradiční cukrařina se dostává znovu do módy, říká ‚královna makronek‘. Které retro zákusky lidé milují?

Michaelu Landovou můžeme od vídat v roli porotkyně v druhé řadě pořadu České televize Peče celá země. Ještě před dvěma lety ale málem stála mezi soutěžícími. I ona začínala jako amatérská cukrářka, proslavil ji ale blog Víkendové pečení, fanoušky si získala díky svým pověstným makronkám. Její kurzy, na kterých sdílí triky, jak tyto nevyzpytatelné francouzské sladkosti pokořit, jsou beznadějně vyprodané. Landovou ale v poslední době stále více zajímá obzvláště česká cukrařina a nejvíce si pochutná na klasické kynuté buchtě.

Lidovky.cz: Připomněl vám pořad Peče celá země vaše vlastní pekařské začátky?

Myslím, že jsem se dokázala do soutěžících lépe vcítit. Když jsme ještě před natáčením vybírali recepty, které budou muset udělat, přemýšlela jsem nad tím, jestli bych je tehdy zvládla já. Přece jen je to soutěž pro amatéry a některé věci dělali úplně prvně. Rozhodně jsem byla ráda, že stojím na druhé straně. Jedna věc je, co vidíte v televizi, v realitě je to ale mnohem náročnější. Jste pod časovým tlakem, v novém prostředí. Nejlépe znáte svoji troubu doma, tady nevíte, jak se budou spotřebiče chovat. A pak samozřejmě vystupování před kamerou. Před všemi zúčastněnými smekám!