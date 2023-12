Zdravější pomazání. Nechte se večer inspirovat trojicí pomazánek Pavla Drdela

Dipy/pomazánky Ze sušených rajčat a hub 300 g suš. rajčat

50 g sušených hub

20 g másla

tymián, sůl, pepř

1 lžička hrubozrnné hořčice Sušené houby předem namočíme. Důkladně z nich vymačkáme veškerou vodu a nasekáme je na velmi drobno. Orestujeme je na másle, osolíme, opepříme a necháme vychladnout. Sušená rajčata necháme vykapat a posekáme najemno. Přendáme je do větší misky společně s vychladlými orestovanými houbami, otrhanými lístky čerstvého tymiánu a lžičkou hrubozrnné hořčice. Popřípadě ještě osolíme a opepříme. Důkladně promícháme a necháme pár hodin odpočinout v lednici. Ze zakysané smetany, česneku a kopru 250 ml zakysané smetany

6 menších naklaádaček

hrst čerstvého kopru

8 stroužků černého česneku

2 lžíce lžíce bylinkového či olivového oleje

sůl

čerstvě mletý pepř Nakládané okurky nakrájíme na velmi tenké nudličky, černý česnek (můžeme nahradit 2 stroužky čerstvého) a kopr posekáme na velmi jemno a společně se zakysanou smetanou, solí, pepřem a bylinkovým nebo olivovým olejem promícháme. Dáme do lednice na 12 hodin odležet. Z tvarohu a červené řepy 200 g měkkého polotučného tvarohu

150 g pečené červené řepy

40 ml bylinkového, popř. olivového oleje

2 lžíce nakládaného křenu (“křeníku“)

1 lžička nakládaného hořčičného semínka

100 g nakládaných cibulek

sůl

čerstvě mletý pepř Pečenou řepu nakrájíme na kostičky a společně s bylinkovým (případně olivovým) olejem umixujeme do hladkého pyré. Poté pyré přendáme do větší mísy, přidáme k němu měkký polotučný tvaroh, křen, naložené hořčičné semínko, najemno posekané cibulky, posolíme a popepříme. Vše důkladně promícháme a necháme pár hodin odpočinout v lednici.

Jednohubky a o něco větší obložené chlebíčky „na dvě tři kousnutí“, jak s nimi přišel před sto lety pražský lahůdkář Jan Paukert, nejsou sice výlučně českou lahůdkou (“otevřené sendviče“, jak se jim za hranicemi říká, zná třeba i skandinávská kuchyně), poslední den v roce se jich ale nikde jinde na světě určitě nesní tolik jako právě u nás.

Jejich složení bývá proměnlivé, tři základní stavební kameny ale nikdy nechybí: pečivo, obloha a lůžko z dobrého salátu nebo pomazánky, které ji nese. Každý z nich má svou váhu a může výsledek pozvednout i shodit hluboko pod stůl.

`A la crudités

„Chlebíčkovou klasikou je bílá veka, ale použít je možné i jiné pečivo – plátky bílé i tmavé bagety, ciabattu nebo jiný chléb,“ vypočítává Pavel Drdel. Ať už pečivo krájíte rovně, nebo našikmo (jak nás to naučil také lahůdkář Paukert), sáhněte po noži s vroubkatým ostřím. Veku a další méně výrazné druhy pečiva můžete kromě toho i opéct.

Obloha by měla ladit s pomazánkou/salátem, kterými je pečivo namazané – ať už to budou plátky šunky, čabajka, sardelová očka, sýr, vajíčko, či zelenina nakrájená na tenké plátky anebo na nudličky (julienne). Nejdůležitější otázka dobrého chlebíčku tedy zní: čím jej namazat? „Vedle oblíbených salátů a pomazánek je samozřejmě možné použít i máslo – zvlášť pokud máme opravdu dobré pečivo a nechceme šetřit na obloze,“ říká strakonický šéfkuchař. Už vás nebaví poněkud obehraná česneková pomazánka z eidamu a pomazánka z nivy? Poslední den v roce si skutečně zaslouží něco speciálního, třeba i trochu netradičního a odvážného – a právě to tři pomazánky (které je ovšem možné využít i jako dipy, ale o tom později), dokonale splňují.

Každé z nich dává tvář jiná, relativně výrazná surovina: jednou sušená rajčata a lehce podušené sušené houby, podruhé česnek a čerstvý kopr a do třetice červená řepa s křenem. „Všechny jsou taky do nějaké míry pikantní, protože tak to máme na Silvestra rádi – míru pálivosti je navíc možné přizpůsobit vlastním chutím přidáním většího nebo naopak menšího množství česneku, křenu, případně mletého pepře,“ dodává šéfkuchař.

Kromě toho se pomazánky, svému názvu navzdory, zdaleka nemusejí pouze mazat. Naservírujte je do menších misek jako dipy a nechte hosty, ať se sami obslouží! Podle své chuti si do jednotlivých misek mohou namáčet kousky křupavého pečiva nebo čerstvé zeleniny – mrkve, různobarevných paprik, ředkviček, okurek či řapíkatého celeru.

Takto podávané různé druhy zeleniny, nakrájené nejčastěji na tenké hranolky, se někdy označují jako crudités a potěší především ty, kdo už s koncem roku myslí na novoroční předsevzetí shodit právě nabraná kila. Kromě některých druhů pomazánek se k nim hodí taky klasický hummus nebo rozličně ochucené creme fraiche, zakysaná smetana i jogurt.