ŽÍDEK: Jíst pestře lze i v zimě. Nevadí, že není čerstvé ovoce

Trendem současnosti je žít a stravovat se zdravě. V létě je samozřejmě výběr čerstvé zeleniny a ovoce mnohem větší, ale co jíst v zimě? Použiji oblíbený výrok: „Když se vás zima zeptá, co jste dělali v létě ...“ A přesně tady najdete odpověď.

Dnešní doba je úplně jiná, než v jaké žili naši předkové. Kdykoliv můžete jít do obchodu a koupit si v kterémkoliv ročním období rajčata, papriky, jahody a jiné ovoce či zeleninu. Záleží to však na vás, jak se rozhodnete.

Když chcete jíst jahody, tak je klidně můžete jíst i v únoru. My si však na ně raději počkáme. V sezoně jsou totiž nejlepší. To však neznamená, že na letní produkty musíme úplně zapomenout. Z ovoce můžeme udělat povidla nebo ho nasušit, popřípadě zamrazit. Například angrešt má po zamrazení konzistenci jako dřeň, a tak jej můžete jíst chvíli po vytažení z mrazničky. Chutná i bez přidaného cukru.



Jak to dělaly babičky?

Jaroslav Žídek Jaroslav Žídek už 16 let působí na Slovensku, kam se přestěhoval z Česka. V současnosti je šéfkuchařem restaurace v Grand Hotelu River Park. Do konce listopadu 2016 vedl restauraci hotelu Albrecht v Bratislavě, kterou si pronajal v roce 2012. Zúročil zde své zkušenosti, které získal působením v České republice, ve Španělsku, ve Skandinávii stejně jako v bratislavských restauracích Camouflage a Flowers. Zároveň účinkoval ve slovenských kuchařských pořadech a je autorem několika kuchařských knih.



I v zimě najdete potraviny, které jsou zdravé a chutné zároveň. Stačí se podívat kolem sebe. Pochutnat si můžete na jablkách, hruškách, růžičkové kapustě, či na kysaném zelí, které je plné vitamínů a minerálních látek. V tomto období dozrává i exotické ovoce, jako ananas, pomeranče a mandarinky. V neposlední řadě si vezměte příklad z našich předků, kteří nám zde zanechali mnoho odkazů. Když kvasili zelí, celer, uchovávali zeleninu ve sklepě, proč bychom to nemohli dělat i my?

Proto vždy v létě přemýšlím nad tím, co budu potřebovat v zimě. V zimním období není chřest (v obchodech ho sice koupíte, ale není tak kvalitní, jak během sezony), proto je třeba hledat náhrady. Nevyhýbejte se červené řepě, celeru, kořenové zelenině, která se vám nabízí po celý rok. To, co má vždy krátkou sezonu, je třeba uchovat i na zimu. Tehdy se nám nabízí zavařování, mrazení, sušení.



V zimě se nemusíte omezovat

Kromě bezu, šípků, švestek, kdoule, meruněk jsme v restauraci zpracovali i houby, smrkové výhonky, borovicové šišky nebo zelené ořechy. Nyní v zimě jimi mohu ozvláštnit naše menu a nemusím se tvářit, že je normální mít lesní houby v zimě. S čistým srdcem vám mohu tyto dary přírody nabídnout na talíři.

Sice se říká, že v chladných měsících bychom toho měli jíst méně, protože máme i pohybu méně, ale stačí jen přemýšlet a hlídat si příjem proti výdeji. Určitě souhlasíte se mnou, že žijeme krátce na tomto světě, abychom se omezovali a zvláště, když to, co nabízí zima, je tak krásně pestré.