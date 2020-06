Útulky se díky viru vyprázdnily, ale to se brzy změní. Lidé v krizi už odkládají psy, neuživí je

PRAHA Až enormní zájem o adopci opuštěných zvířat během pandemie může v září vystřídat opačný trend. Zmrazení života kvůli koronavirové epidemii se u mnoha Čechů projevilo v podobě finančních obtíží. Důsledky ekonomických strastí již pocítili i někteří domácí mazlíčci – zničehonic přišli o domov.

„Už máme první psy od lidí, kteří se ocitli v zoufalé životní situaci a nejsou schopní se o zvířata postarat. Zatím jde o pár jedinců, ale předpokládám, že během příštích měsíců se jejich počet zvedne,“ řekla pro Lidovky.cz Andrea Kolmanová z víceúčelového zařízení Borovno, jehož součástí je i útulek pro psy sídlící poblíž Plzně.

Naráží na predikce ekonomů, že lidé budou mít i kvůli propouštění ze zaměstnání coby důsledku koronakrize čím dál hlouběji do kapsy; podle některých expertů má míra nezaměstnanosti oproti začátku roku stoupnout nejméně dvojnásobně.



Přitom uplynulé měsíce patřily z hlediska útulků pro zvířata k těm lepším. Restrikce zavedené kvůli koronaviru „uvěznily“ mnohé lidi doma – a rozptýlení v monotónně plynoucích dnech pak hledali třeba i ve společnosti němých tvářích. Některé útulky se tak díky zvýšenému zájmu o jejich „klienty“ stihly vyprázdnit. Kupříkladu ve zmíněném Borovnu zaznamenali během nouzového stavu zvýšenou poptávku po opuštěných psech. Zájem kulminoval zhruba před měsícem a neutuchá. Dobrou zprávou je, že z nových domovů se jim dosud nevrátil ani jeden udaný čtvernožec. V péči útulku zbyli především jedinci, které kvůli jejich vlastnostem lidé nechtějí, tedy například pitbulové.

Barbora Tocauerová, předsedkyně Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat, který pomáhá najít pro domácí mazlíčky nový domov, potvrzuje: „Zájem o adopci psů a koček byl v porovnání s běžným předvirovým stavem enormní. A stále trvá. Vracelo se nám opravdu jen minimum zvířat, přitom jsem čekala opak. Ale díkybohu se to nestalo.“ I ona se však obává, že v září nastane zlom.

„Teď jsou před rodinami dva měsíce letních prázdnin, k normálu se život vrátí až po nich. Děti půjdou do školy, rodiče do práce – hrozí, že se o mazlíčka rázem nebude mít kdo starat. Já však doufám, že jsme vybrali zodpovědné a spolehlivé nové páníčky a že se nám ani na podzim zvířata nezačnou vracet. Ono pár měsíců trvá, než člověk svého nového společníka rozmazlí, tím ho zkazí, čímž začínají problémy. A to je i doba, kdy se vracejí zpět,“ popsala Tocauerová.

Po koťatech se zaprášilo

„O některé psy se v průběhu nouzového stavu zajímalo i deset potenciálních majitelů,“ potvrdil Pavel Šoba, mluvčí Městské policie v Brně, jež zároveň provozuje zvířecí útulek. A zájem byl i o kočky. „Když jsme na naší webové stránce nabídli k adopci tři koťata, do třiceti minut si je lidé zamluvili a přihlásili se i náhradníci. Nový domov snáz hledají dokonce i starší kočky,“ řekla Jana Kohoutová z Útulku Šanta kočičí, který působí v Praze.

Zvýšený zájem lidí o němé tváře na jaře registroval i Útulek Tibet, zvířat však do rodin nakonec poslal jen několik – budoucí majitele pečlivě vybírali, aby eliminovali riziko nechtěných návratů. „Spousty lidí chtěly zvířátko hned. Nám však bylo jasné, že to nevěstí nic dobrého a že lidé jen chtějí využít volného času, který najednou mají. Jenže co potom, že?“ uvedla Bětka Blažková z útulku na jižní Moravě.

Do nových domovů putovala i zvířata nakoupená ve zverimexech. Kupříkladu síť prodejen s potřebami pro domácí mazlíčky Pet Center zaznamenala během nouzového stavu více než čtvrtinový nárůst prodeje drobných domácích zvířátek – králíků, morčat, křečků či křečíků. „Z konzultací se zákazníky vyplynulo, že se jednalo převážně o nové chovatele. Lidé v tomto období také častěji nakupovali zvířátka svým rodičům seniorům, aby jim období karantény udělali příjemnější a snesitelnější,“ řekla Lenka Harudová, mluvčí společnosti Pet Center.