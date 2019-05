V Británii si lidé kradou ježky ze zahrad. Překrmují je a oni tloustnou

Londýn Britové žijící na předměstích, kteří v hojném množství servírují pamlsky ježkům, aby je nalákali do svých zahrad, působí těmto savcům zdravotní problémy. Britským médiím to řekla šéfka jedné z největších místních záchranných stanic zaměřujících se na ježky. Překrmovaní ježci jsou podle ní otylí, mají méně bodlin a kratší dobu zimují.

Ačkoli odborníci podle deníku The Times obecně proti krmení a napájení ježků nic nenamítají, zvlášť v obdobích sucha, někteří majitelé zahrad to přehánějí. „Jsou to takové ježčí války. Lidé chtějí ježky mít, sebrat je sousedům, tak je překrmují,“ řekla Anne Brummerová ze záchranné stanice Amazing Grace Hedgehog Rescue Centre, kterou založila spolu s kytaristou skupiny Queen Brianem Mayem.

Sušené plody, psí suchary a idálně hmyz

Někteří lidé si podle ní dokonce zajistí krmení ježků v době, kdy jsou na dovolené.

Lidé, kteří si přejí krmit ježky, by jim podle Brummerové měli dávat nejlépe směs sušeného jídla a psích sucharů. Z dlouhodobého hlediska je ale nejlepší mít zahradu, která ježkům poskytuje dostatek přirozené potravy, tedy hmyzu.

Ani ta ježkům nepřátelštější zahrada na světě podle Brummerové ale nezajistí, že když soused každý den ježkům vystrojí hostinu, nepřestěhují se k němu. Ježci totiž nejsou zrovna známi svým sebeovládáním.