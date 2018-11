V Liberci je kavárna, kde je možné adoptovat kočky

Nová kavárna, kde je možné adoptovat kočky, funguje v Liberci. Otevřená je asi deset dnů, za tu dobu se podařilo jednu kočku umístit a jedna je zamluvená, řekla spolumajitelka kavárny Miroslava Bernátová.

Kaváren, kde se mezi hosty volně pohybují kočky a skáčou jim třeba i na klín, je po republice více. K adopci ale nabízí tyto malé šelmy jen málokterá z nich. „Jsme jiní v tom, že všechny kočky nejsou naše, ale jsou tady i volně k adopci,“ uvedla Bernátová.



Liberecká kavárna spolupracuje s místním spolkem Šance zvířatům, který se zabývá ochranou opuštěných, týraných nebo nechtěných psů a koček. Spolek funguje na bázi takzvaných dočasných domácích depozit, kdy dobrovolníci zvířatům zajišťují individuální péči. Kavárna by mohla spolku hledání nových majitelů pro opuštěné kočky usnadnit. „Tady to je pro zájemce jednodušší. Mohou si pohrát s kočkami a vytipovat takovou, která jim povahově vyhovuje,“ uvedla spolumajitelka kavárny. Podle ní ale dost záleží na samotné kočce. „Je to tak, že nejde ke každému. Také si vybírá. Vytipuje si lidi a jak se k nim hezky chová, tak lidé zkřehnou,“ dodala.



Nyní je v kavárně možné vidět osm koček, z toho pět je určených pro adopci. Každá se chová jinak. Některé jsou bázlivější, jiné mazlivé a chodí stůl od stolu. Ne všichni návštěvníci ale přicházejí do kavárny v dolním centru města jen kvůli kočkám. „Spousta lidí sem přijde jen kvůli tomu, že je zajímá ten prostor, je zajímavý sám o sobě,“ řekla Bernátová. Dříve tam byla tmavá prodejna loveckých potřeb, nyní je tento prostor hodně prosvětlený. Napomohlo tomu odkrytí prvorepublikového stropu i zatemněných oken. Prostor kavárny ozvláštňují i herní prvky pro kočky. Zároveň je uzpůsobený tak, aby splňoval hygienické normy. Kočky nesmějí za bar, proto tam je vyvýšený skleněný kryt. Musí být uzavřené dveře k baru i do kuchyňského prostoru. Kočky mají také svoji oddělenou místnost s toaletami, krmením a pelíšky.

Do budoucna by kavárna Catfé Kočičárna měla fungovat i jako místo osvěty. „Jsme milovnice koček a trápí nás, že jich je tolik na ulici a že lidé nemají ani ponětí o kastračním programu. To se snažíme díky kavárně propagovat,“ dodala Bernátová. Ve spolupráci se spolkem chce v kavárně na toto téma pořádat besedy či přednášky. Kavárna by měla sloužit i pro výtvarné výstavy, nyní tam jsou reprodukce obrazů Kateřiny Dostálové.