Průměrná roční teplota - 3 °C, pět metrů sněhu a déšť 250 dnů v roce. Před sto lety se začal stavět klenot Rakouska

Do táhlého kopce pomalu stoupá cyklista. Z čela se mu řinou krůpěje potu, a ačkoli vehementně šlape do pedálů, vypadá to, jako kdyby trochu rychleji stál na místě. S přehledem ho předjíždí parta motorkářů, ale blížící se skupinka několika automobilů Porsche ho donutí zajet co nejblíž ke krajnici. Zatáčka vepředu je ostrá a tlačí se do ní vozy sjíždějící v protisměru dolů.

Pořádný cvrkot tu panuje od časných ranních hodin. Na Grossglocknerské vysokohorské silnici víc než kde jinde platí rčení, že cesta je cíl. Tahle asfaltka, která začíná v Bruck an der Großglocknerstrasse a končí v obci Heiligenblut, patří k nejkrásnějším panoramatickým silnicím v Evropě.