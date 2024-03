Je to asi jistý druh autismu, říká o svém cukrářském umění nově korunovaný vítěz Peče celá země Vojtěch Vrtiška

Finále soutěže o titul nejlepšího amatérského cukráře bylo v programu České televize napínavou podívanou. Party stolek Vojtěcha Vrtišky s rebarborovou pavlovou, fialkovými indiánky, levandulovými madlenkami a dalšími lákavě naservírovanými dobrotami ale nenechal nikoho na pochybách, že vítězství patří právem jemu.

Výherce, který je pověstný tím, že na co může, na to dá plátek zlata, působí ve své právě nabyté popularitě lehce nervózně. Pečlivě volí slova, ale směje se svým nezaměnitelným hlasitým smíchem.

Kdy vydá první cukrářskou knihu? Proč jeho čokoládový dort nemůže být bílý? A jaké jeho dílo je možné vidět v Armádním muzeu na Vítkově?

Lidovky.cz: Titul nejlepšího amatérského cukráře jste získal již loni v létě, ale protože se pořad Peče celá země předtáčí, diváci se o vašem vítězství dozvěděli teprve minulý týden. Bylo těžké udržet takové tajemství pod pokličkou?

Já jsem relativně tvrdohlavý, takže když se rozhodnu, že něco neřeknu, tak se to nikdo nedozví. Samozřejmě chápu, že se diváci chtějí dozvědět, kdo pořad vyhrál. Na druhou stranu, dívejte se na fotbalový zápas, o němž víte, jak dopadne. To by byla strašná nuda.

Lidovky.cz: Proč jste se do pořadu Peče celá země přihlásil?