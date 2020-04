Nakoupili jste si krásné oblečení a nemáte ho v současné době kam nosit? Nezoufejte. Pokud vás v karanténě sžírá nuda a máte pocit, že byste se chtěli hezky obléknout, přichází vaše šance. A kam můžete dojít? K popelnici.

Na facebookové stránce Fashionbook.cz vznikla nová výzva pro všechny, kteří si pořídili pěkné oblečení na svatby, večírky a jiné akce. V karanténě ale není možnost si ho někam vzít. I proto vzniklo hnutí za outfity, které by měly spatřit světlo světa.

„Pokud patříte také k těm, co si před epidemií #covid_19 nakoupili outfity pro všechny ty svatby, večírky a oslavy, připojte se k tomuto hnutí. Jde o to se co nejvíc vymódit a...jít se smetím,“ píše se na facebookové stránce.