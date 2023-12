O čem jiném zpívat než o vztazích? Moje orientace je očividná, ale hraju pro všechny, říká zpěvačka LP

LP, občanským jménem Laura Pergolizzi, je americká zpěvačka s italskými kořeny. Před několika lety přešla k používání neutrálního rodu a sebe sama vnímá jako nebinární osobu. V rozhovoru proto jazyk v minulém čase přizpůsobujeme neutrálnímu genderu. Problémem je, že české sloveso v příčestí minulém s sebou nese právě i vyjádření rodu. Podle Ústavu pro jazyk český AV ČR, s nímž jsme tuto problematiku konzultovali, zatím v češtině – vzhledem k omezenému úzu – neexistuje norma na psaní příčestí minulých sloves, která se týkají nebinárních osob. Setkat se můžeme například s psaním „oni byl*“ nebo „bylX“, kde ovšem nevíme, jak sloveso správně číst. My jsme se nakonec rozhodli v rozhovoru použít obě koncovky, tedy „oni byli/y“, kdy problém s výslovností na rozdíl od jednotného čísla („on/ona byl/byla“) odpadá.

Písnička Lost on You, nejúspěšnější song LP, má na Spotify více než 700 milionů přehrání, na YouTube půl miliardy. V roce 2015, kdy ji LP vydali/y, však song nesklidil úspěch. Stačilo pár měsíců, a v žebříčcích začal bodovat. Ne však v USA, odkud LP pochází, ale v Řecku.

Jen si to představte: pláž, drink a písnička o tom, co předcházelo bolavému rozchodu. Nejsou tohle ideální kulisy pro letní dovolenou? Jsou! Píseň v Řecku slyšely desetitisíce turistů a stala se jednou z nejvyhledávanějších na Shazamu. A během několika dalších chvil z ní byl hit číslo jedna v 18 zemích.

LP je v té době pětatřicet, v hudebním průmyslu se pohybuje 20 let. Za sebou má smlouvy s velkými vydavatelstvími, na kontě tři desky, v roce 2001 vydanou Heart-Shaped Scar, Suburban Sprawl & Alcohol z roku 2004 a album Forever for Now (2014). Ani jedna z nich však nezaznamenává velký úspěch (až na singl Into the Wild použitý v reklamě na Citibank).

I proto se od roku 2009 LP věnuje primárně psaní písniček pro další umělce. Jejich rukopis najdeme v songu Cheers (Drink to That) zpěvačky Rihanny, Beautiful People Christiny Aguilery nebo Love Will Keep You Up All Night kapely Backstreet Boys. V seznamu hvězd, pro které LP skládá, je i Cher či Rita Ora.

Lost on You ale tohle všechno mění. LP se dostává mezinárodní pozornosti a jejich charisma tický plný hlas vycvičený i studiem operního zpěvu na střední škole a charakteristický pískot proniká do uší lidí po celém světě.

Oči fanoušků zase hltají jejich nepřehlédnutelnou androgynní image připomínající vizáž Boba Dylana nebo Keitha Richardse a otevřenost, s níž LP mluví o své sexualitě, genderové identitě nebo osobních vztazích. Letos LP vydává v pořadí sedmou studiovou desku Love Lines, v níž se povedeně mísí prvky popu, rocku a taneční hudby.

V Praze je noc, v Ashlandu, kde se LP právě připravuje na další koncert svého severoamerického turné, pět odpoledne. „Dnes mám docela volno, takže hodně odpočívám,“ zdraví mě LP přes telefon.

„Zatím byly všechny koncerty neuvěřitelné. Není to jen turné, je to začátek koncertování s novým albem. První koncert jsme měli/y před několika dny a bylo to vůbec poprvé, co jsme písničky z nové desky hráli/y před lidmi. To vždy bývá vzrušující a divoké. Přece jenom poprvé zjišťujete, jak vaše nová hudba působí na posluchače…“

„A jak to zatím vypadá? Z reakcí čtu, že fanoušci a diváci jsou spokojení. Z toho mám velkou radost.“

Býváte před koncerty, obzvlášť těmi, které zahajují nové turné, nervózní?

Trochu ano, ale nemívám trému. Mám ji jen, když mám vystupovat živě v televizi před miliony lidí. To mě popravdě dost psychicky vyčerpává. Když už jsem nervózní před nebo na koncertech, tak to není kvůli počtu lidí, ale hlavně proto, že chci, aby se všem vystoupení líbilo, aby lidi, kteří za koncert dali peníze, odcházeli spokojení. Chci jim dát maximální zážitek, ultimátní show.

To není málo. Není tohle nastavení náročné na psychiku? Přece jenom vždycky nejde uspokojit všechny, i když jsou vašimi věrnými fanoušky…

To je! Ale je to zkrátka způsob, jak funguji. Jsem chronický people-pleaser. (směje se)

Pokud jsem počítala správně, během 30 dnů máte v Severní Americe 26 koncertů. Jak se na takovou šňůru připravujete?

Nikdy se na to nedá připravit. Musíte být v dobré fyzické kondici, abyste koncerty zvládli/y odehrát. Já cvičím každé ráno jógu, letos to bude už 17 let. Během tour se snažím vyhýbat alkoholu, hodně spát, ideálně osm až deset hodin denně. Koncerty bývají dost náročné na hlas – asi víte, jak zpívám –, takže se snažím maximálně odpočívat.

A psychicky? Jak se na tour chystáte mentálně?

Obklopuji se lidmi, kteří jsou na stejné vlně jako já. Týká se to kapely, ale i celého týmu, který se mnou tour absolvuje. Nepředstavujte si to ale tak, že oni jsou ti, kteří kolem mě chodí po špičkách. Chci, aby se i oni cítili dobře, aby kvalita jejich života během turné nijak netrpěla. Jsme všichni taková velká kočovná rodina.

Jak vypadá váš den na tour?