Britští vědci popsali šest různých typů nemoci covid-19 na základě dat z mobilní aplikace. Liší se průběhem

Londýn Pacienty s nemocí covid-19 lze rozdělit do šesti různých kategorií s unikátními kombinacemi příznaků, přičemž u každé z variant má choroba různě závažný průběh. Uvádí to nový článek vědců z univerzity King’s College London, kteří analyzují data zadávaná nemocnými lidmi do speciální mobilní aplikace. Podle agentury Reuters by poznatky mohly lékařům pomoci předpovídat, kteří pacienti s covidem-19 budou pravděpodobně potřebovat hospitalizaci.

Článek je součástí projektu COVID Symptom Study, jehož cílem je podrobně zmapovat příznaky nemoci způsobované koronavirem SARS-CoV-2. Aplikaci, skrze kterou mohou lidé expertům hlásit své symptomy, už si stáhlo více než čtyři miliony lidí. Podle strůjců projektu tak jde o největší studii svého druhu na světě.

Vědci z King's College London nyní na základě shromážděných dat popsali šest různých variant covidu-19, které se vyznačují „specifickým seskupením symptomů nastupujících v charakteristických momentech při postupu nemoci". Dva typy covidu-19 britský tým přirovnává ke chřipce, další označuje jako „gastrointestinální" a zbylé tři klasifikuje jako „vážné". Každý typ nemoci se údajně pojil s různě těžkým průběhem a různými potřebami pokud jde o léčbu. Bolest hlavy a ztráta čichu jako nejčastější příznaky „Jste-li schopni v pátý den (nemoci) předpovědět, kdo je kdo, pak máte čas na to jim poskytnout podporu a včasné zákroky, například monitorovat kyslík v krvi a hladinu cukru a zajistit, že jsou patřičně hydratovaní. Je to jednoduchá péče, kterou lze zajistit i v domácnosti, což by předcházelo hospitalizacím a zachraňovalo životy," uvedla členka výzkumného týmu Claire Stevesová. Studie naznačuje, že nákaza koronavirem se může projevovat velmi pestrou škálou příznaků. Všichni uživatelé mobilní aplikace, kteří nějaké symptomy hlásili, si prý stěžovali na bolest hlavy a ztrátu čichu, k těmto potížím se ale často přidávaly svalové bolesti, horečky, bolest v krku, ztráta chuti i průjem. Autoři studie uvádí, že některé hlášené příznaky jako pocit zmatení, břišní bolesti a dušnost jsou typickým znakem nejvážnějších forem nemoci, ačkoli „nejsou obecně brány jako symptomy covidu-19". Vědci k identifikaci různých skupin symptomů využili algoritmus strojového učení, který analyzoval data od přibližně 1600 pravidelných uživatelů aplikace. Reuters podotýká, že nový článek zatím nevyšel v žádném odborném médiu a neanalyzovali ho nezávislí odborníci.