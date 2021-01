Podle studie znamená nižší příjem vyšší riziko nákazy. V luxusnějších prodejnách nebývá tak plno

Praha Základem úspěšného boje je poznání nepřítele. Covidová epidemie decimuje společnost a ekonomiku takovou silou i proto, že se o povaze a chování nového typu koronaviru stále málo ví. Část stínů odkryla studie vědců z několika amerických univerzit publikovaná v uznávaném oborovém časopisu Nature.

Jejich robustní modely ukázaly několik věcí: restaurace představují násobně vyšší riziko šíření infekce než jakékoli jiné místo; omezení maximální návštěvnosti přináší lepší celkový efekt než plošný lockdown; u lidí s nižším příjmem je vyšší hrozba, že se nakazí, než u těch movitých.



Multioborová skupina expertů zkoumala populaci o 98 milionech lidí v různých amerických městech, aby pokryla různě socioekonomicky poskládaná sousedství. Vyšli ze skutečných údajů o nákaze a z dat od mobilních operátorů, jež ukazují na růst či opad mobility, a následně domodelovali chování covidu při různých strategiích rozvolnění.

Pro podnikatele v gastronomii nepřináší studie dobré zprávy. Restaurace při plném otevření akcelerují šíření viru třikrát rychleji než druhé veřejné místo v pořadí, fitnesscentra. Je to dáno tím, že při konzumaci se nedrží roušková ochrana a rozestupy, lidé si posedí, takže covid má čas najít si hostitele.

Zajímavá okolnost vyplynula, když se na šíření nemoci nasadila příjmová optika. Nemoc si dle přísloví nevybírá, ale na jedince s nižšími příjmy dosedá častěji, respektive je vyšší pravděpodobnost, že se to stane.

„Kavárny nebo bistra navštěvovali, dle mobilních dat, častěji lidé s vyššími příjmy, ale model ukázal, že na těchto místech se nakazí větší podíl jedinců nízkopříjmových. Je to tím, že chodívají na menší a zaplněnější místa,“ vysvětlují autoři studie. I to jim ukázal rozbor reálné mobility – chudší lidé chodí do menších pohostinství, kde bývá víc plno, už proto, že levnější jídlo a nápoje si může dovolit víc osob. V luxusních restauracích tak plno nebývá, hygienické rozestupy se dají držet.

Ohniska v potravinách

Ještě průkazněji to ukázaly rozbory návštěv obchodů s potravinami, protože ty na rozdíl od pohostinství zůstaly všude otevřené po celou dobu epidemie. Data odhalila, že bohatší rodiny chodí nakupovat méně často, opět do méně nacpaných krámů a na místě pak stráví méně času; to vše snižuje riziko, že si spolu s taškami odnesou i koronavirus.

„Zjistili jsme, že jedna návštěva potravin představovala v modelu dvojnásobně vyšší riziko nákazy pro jedince s nízkým příjmem než s vysokým. Mobilní data ukázala, že v přepočtu na podlahovou plochu a hodinový průměr je v obchodech, kam chodí nízkopříjmové skupiny, o 59 procent víc lidí a průměrně v nich setrvají o 17 procent déle než v dražších krámech,“ popisují vědci v Nature. Zdůvodněním delší prodlevy mezi regály může být například pátrání po zlevněných produktech, důkladnější promýšlení, nač peníze ještě vyjdou.

Roli hraje i fakt, že lidé s menšími příjmy si často nemohou dovolit pracovat z domova, nejít do zaměstnání se pro ně rovná osekání až vymizení výdělku, protože se živí zhusta manuálně. Jedním z doporučení autorů studie pro politiky různých států také je, aby na to brali ohled, aby našli systém, kde snížení mobility nepřipraví rodiny s nízkým výdělkem o to málo, co mají. Jinak se budou karanténě přirozeně vyhýbat.

Vydestilovat z dat podložená doporučení pro rozvolňovací taktiky si skupina vytkla za celkový cíl. Zkoumali, co se stane, když se zavřené provozy neotevřou, otevřou úplně, případně s omezeními. Do rovnice započítávali vedle rychlosti šíření viru také dopady na ekonomiku. Jednoznačně jim vyšlo, že nejlepších celkových efektů dosahuje stanovení maximálního možného počtu osob, jež smí na dané místo najednou, a to podle jeho infekční rizikovosti.

„Úplné otevření, aniž by se snížilo maximální obsazení, vedlo přirozeně k nárůstu počtu infekcí, na modelu Chicaga šlo o dvaatřicetiprocentní přírůstek nových nakažených během měsíce po otevření. Snížení maximální obsazenosti však podstatně srazilo riziko nákazy, aniž by výrazně poklesla celková mobilita. Omezení na 80 procent kapacity provozoven snížilo předpokládaný počet nových infekcí o více než 80 procent, přičemž propad celkových návštěv činil jen 42 procent,“ uvedli američtí vědci v článku.

Testování, větrání, izolace

Z toho plyne doporučení vdechnout společnosti původní život, ale v opatrném režimu, kde se omezí infekčně nebezpečné tlačenice. Vysoko v doporučeních stojí široce dostupné a bezplatné testování, což je strategie, již česká vláda aplikuje od prosince. Další jsou snížení finančních dopadů při karanténě a důsledné odstínění infekčních rizik na pracovištích, která do obýváků přesunout nelze: v zajištění oddělených týmů, dobré ventilace, ochranných pomůcek.