Zabíjí lidi špinavý vzduch, nebo se kvůli němu vraždí sami? Podle výzkumů má ovzduší vliv na kriminalitu

LONDÝN Vědci mají podezření, že znečištění ovzduší by kromě zdravotních problémů či horších školních výsledků mohlo mít vliv i na zvýšenou kriminalitu. Některé současné studie naznačují, že tam, kde lidé dýchají nejšpinavější vzduch, se nejvíce krade či zabíjí. Ačkoli to dnes vypadá jako sci-fi, můžeme se jednou dočkat toho, že policie bude monitorovat čistotu ovzduší a rozmísťovat své síly podle aktuálního výskytu zplodin, píše web stanice BBC.

Znečištěný vzduch má podle vědců vliv na úmrtí sedmi milionů lidí ročně. Není vyloučeno, že některé studie brzy dojdou k závěru, že k tomuto číslu je možné přidat i případy vražd či zabití ve znečištěných oblastech.



Například loňská studie Sefiho Rotha z Londýnské ekonomické školy dospěla k závěru, že v mnoha londýnských obvodech dochází k těžším zločinům ve dnech, kdy je ve vzduchu více škodlivých částic. Týkalo se to jak dělnických čtvrtí, tak bohatších rezidenčních zón. Vědec sice připustil, že jde o náhodnou časovou korelaci, avšak začal jev zkoumat podrobněji, aby potvrdil možnou příčinnou souvislost. Věnoval se proto podrobnému dennímu výzkumu malých oblastí, mezi nimiž se v závislosti na směru větru pohybovaly masy znečištěného vzduchu. „Prostě jsme ten mrak každý den sledovali a zjišťovali, co udělá s úrovní zločinnosti tam, kam se dostane... Zjistili jsme, že kamkoli přijde, počet zločinů vzroste,“ vylíčil Roth.

Jeho studie však nenaznačuje možnou souvislost mezi škodlivými částicemi ve vzduchu a výskytem vážných zločinů. To se loni povedlo Američanu Jacksonu Luovi z massachusettského institutu MIT, který srovnával data z tisíců amerických měst za devět let.Tam, kde lidé dýchali špinavější vzduch, se podle něho ve výraznější míře dařilo závažným zločinům jako jsou loupeže, znásilnění či vraždy. I v tomto případě mohlo jít o náhodnou souvislost nezávislých jevů, avšak výsledky se nezměnily ani v případě, kdy autor zohlednil sociální faktory jako výši příjmů či nezaměstnanost.

Další studie naznačuje, že dlouhodobé vystavování lidí špinavému ovzduší může mít vlliv na potenciální kriminální sklony u mládeže.. Tým Diany Younanové z Jihokalifornské univerzity dospěl k závěru, že dospívající mládež získává častěji návyky ke špatnému chování, když dýchá vzduch obsahující škodlivé mikročástice.

Tyto výzkumy jsou pouze začátkem hledání možných souvislostí a vědci se shodují, že potřebují nalézt další důkazy. Vládnoucí politici by se však podle nich měli držet příkladu zemí, které úroveň znečištění ovzduší rychle snižují. A tam, kde se to nedaří vládám, by se měli o vzduch, který dýchají, zajímat sami obyvatelé. Prospěje to jejich fyzickému a duševnímu zdraví i slušnému chování, uzavírá BBC.