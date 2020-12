Bílá hora 400 let poté: Žádná jednání, jen kapitulace. Po bleskové bitvě se doba jako mávnutím proutku změnila

PRAHA Než se vydáme po stopách příčin bělohorské porážky, musíme se zabývat počtem padlých na straně vojska českých stavů. Soudobý odhadce ztráty českého vojska „poněkud“ nadsadil, když uvedl, že padlo 9000 mužů. Jiní soudobí autoři byli střízlivější a odhadovali jejich počet na 5000 až 6000. I polovina tohoto počtu by ale byla příliš vysoká. Máme totiž jistý korektiv z druhé strany.

Jedno z mála domácích svědectví na toto téma pocházelo od novoměstského konšela Lukáše Karbana. Tento muž jasně uvedl: „Když docházely císaře rozdílné zprávy o tom, jak mnoho tisíců pacholků zhynulo na Bílé hoře, takže i sám Maxmilián Bavorský to jemu zjistit měl, že by do desíti tisíců lidu tehdy padnout mělo. Tedy císař se tomu podivil. Chtě vyzvědět to s gruntem, poručil knížeti Karlovi z Lichtenštejna, aby se vší bedlivostí postaral se o to, jak by se to mohlo dostatečně vyhledat.