Češi se spojili, aby dodali energii lékařům a zdravotním sestřičkám. Posílají ji jim balíčky

Hrdinové dnešních dnů jsou bezesporu lékaři, zdravotní sestry a pracovníci, kteří jsou v boji s koronavirem v první linii. Jan Lukačevič z Akademie věd ČR se proto rozhodl založit iniciativu Energii lékařům. Jak funguje? Lidé mohou kupovat „energetické“ balíčky zdravotníkům balíčky, které jim iniciativa předává. Za necelé dva dny přispěli Češi dva miliony korun.

Během pouhých 40 hodin se přidalo k české iniciativě Energii lékařům skoro pět tisíc lidí. Tu spustil tým nadšenců, kteří chtějí zdravotníkům vyjádřit podporu a dodat jim energii, která dochází. Na dárcovské platformě Donio proto založili sbírku, kterou může finančně podpořit kdokoliv a odkudkoliv.

Tým průběžně rozváží energetické balíčky do 60 zdravotnických zařízení k 6284 zdravotníkům po celém Česku. Ambicí iniciativy je dodávat lékařům a sestřičkám energii do té doby, dokud bude potřeba. Ozývají se také další a další instituce, které mají o energetické balíčky zájem.

Jak nápad vznikl? Za nápadem stojí mladý vědec Jan Lukačevič z Akademie věd ČR, který s kolegyní Annou Fučíkovou se znepokojením sledoval zprávy o náročných podmínkách, ve kterých nyní zdravotníci pracují.

Ministerstvo zdravotnictví ČR dodalo seznam pracovišť, se kterými se můžeme spojit a domluvit se na dílčích bodech zapojení.



Hned v prvních hodinách po spuštění sbírky se strhla ohromná vlna solidarity. Po první noci bylo vybráno 250 tisíc korun. Za 40 hodin se pak vybrala požadovaná částka 2 miliony korun. „Stalo se něco neuvěřitelného, dali jsme si velký cíl vybrat finanční prostředky na 16 tisíc balíčků. Ale to, s jakou vervou se široká veřejnost zapojila, je neuvěřitelné. Je to nejen velká finanční podpora, ale i ohromně krásné gesto, které dokazuje, že si Češi uvědomují, jak fantastickou práci zdravotníci odvádí,“ říká Jan Lukačevič, který je autorem myšlenky podpořit české zdravotníky a který nyní vede tým více než dvaceti dobrovolníků.



„Dáváme projektu veškerý čas, energii a nadšení, pracujeme téměř nonstop. Nejsme ale korporace s velkým zázemím, pracujeme z našich obýváků, proto jsme se s pokorou rozhodli, že sbírku na pár dní pozastavíme, než budeme schopni odbavit první várku balíčků,“ dodává Lukačevič.



Co je v balíčcích?

Energetické balíčky jsou složené z potravin zejména českých výrobců, které by zdravotníkům kromě symbolické podpory měly dodat i to, co v současném boji potřebují nejvíce, tedy energii. Snahou je, aby složení balíčků pro zdravotníky bylo pestré a splňovalo hygienická kritéria. „Rozhodli jsme se, že nebudeme jména značek uvádět, protože se k nám dostávaly i zprávy, že se jedná o levný marketing daných firem. Tomu se bráníme, naše motivace je opravdu nezištná,“ říká Lukačevič.

Peníze jsou potřeba na přípravu balíčků a nejnutnější náklady. „Vždy se ale snažíme domluvit nejlepší možné podmínky, protože si příspěvků od dárců neskutečně vážíme, proto s rozpočtem hospodaříme maximálně citlivě. Některé firmy poskytly své produkty zdarma či za náklady, jiné se starají o logistiku,“ dodává Veronika Hájková.