Léky na vysoký tlak nezhorší průběh koronavirové infekce, uvedl Ústav pro kontrolu léčiv

Praha Pacienti, kteří se léčí s vysokým krevním tlakem, by měli v nastavené léčbě pokračovat a neměli by ji bez další konzultace s lékařem přerušovat. Uvedl to dnes Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v tiskové zprávě. Reagoval tím na hypotézu publikovanou v časopise Lancet, ze které mohou pramenit obavy pacientů z možného zhoršení průběhu koronavirové infekce.

Podle SÚKL neexistují žádné vědecky doložené důkazy prokazující souvislost mezi užíváním látek k léčbě vysokého krevního tlaku a virovou infekcí COVID-19. Pacient užívající remdesivir byl odpojen od mimotělního oběhu. Zůstává ale ve velmi vážném stavu „Pacienti, kteří mají jakékoliv obavy či nejasnosti ohledně své léčby, by se měli obrátit na svého lékaře či lékárníka. Rozhodně nedoporučujeme léčbu svévolně přerušovat či bez dalšího doporučení měnit,“ uvedl ústav. Autor článku podle SÚKL poukazuje na mechanismus působení látek skrze systém, jehož součástí jsou receptory ACE2. Ty používá koronavirus pro vstup do lidských buněk. SÚKL zdůrazňuje, že vzájemné působení viru s tímto systémem v lidském organismu je velmi komplexní a dosud není dostatečně prozkoumané. Firma Gilead přestává udělovat povolení k pokusné léčbě remdesivirem. O lék proti koronaviru je příliš velký zájem Mechanismem působení koronaviru přes receptory ACE2 se podle SÚKL zabývá i řada dalších publikací a některé uvádějí i opačnou myšlenku, tedy že léčba by mohla bránit vstupu koronaviru do buněk. I tyto informace označuje SÚKL za nepodložené hypotézy, které je nutné dále ověřovat. SÚKL se odvolává také na stanovisko Výboru pro hypertenzi Evropské kardiologické společnosti či tří amerických odborných společností zaměřených na kardiologii. Podle České společnosti pro hypertenzi trápí vysoký krevní tlak v Česku 40 procent lidí ve věku od 24 do 64 let. Mezi lidmi od 55 do 64 let mají vysoký tlak téměř tři čtvrtiny mužů a dvě třetiny žen. Čtvrtina nemocných o své chorobě vůbec neví. V současné době, kdy se Českem šíří koronavirová nákaza, jsou za nejohroženější skupinu lidí považování senioři a podle odborníků také pacienti s vysokým krevní tlakem, cukrovkou a léčenou rakovinou.