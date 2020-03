Šéf WHO varoval před používáním neověřených léku proti koronaviru

Ženeva Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes na pravidelné tiskové konferenci varoval před používáním léků proti koronaviru, jejichž účinnost ještě nebyla prokázána. Podle Tedrose to může naopak způsobit nedostatek těchto léků pro potřebné pacienty s jinou diagnózou.

„Historie medicíny je plná příkladů prostředků, které fungovaly na papíře a ve zkumavkách, ale ne u lidí, kterým dokonce škodily,“ řekl Tedros.



Šéf WHO nezmínil žádný konkrétní lék, který by mohl vzbuzovat falešné naděje, DPA ale připomenula nedávné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že přelomové výsledky v léčbě nemoci COVID-19 by mohlo mít antimalarikum chlorochin. Lék známý pod obchodním názvem Aralen se poté snažily zakoupit tisíce Američanů.

V Arizoně dokonce po požití chlorochinu zemřel muž a jeho žena skončila ve vážném stavu v nemocnici. V reakci na Trumpova slova si ze strachu před koronavirem rozmíchali s vodou chlorochin fosfát, který předtím používali pro akvaristické účely. Tato látka se totiž používá k léčbě některých rybích onemocnění či k hubení parazitů v akváriích s mořskou vodou, poznamenala CNN.