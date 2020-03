Koronavirus očima praktického lékaře: Seniorů se nejvíc dotýkají katastrofické scénáře, propadají panice

Nejistota, strach a úzkosti. Současná situace, která uvrhla všechny do situace, kterou neznají, se podepisuje i na duševním stavu lidí. Trpí především senioři.

„Vede to u nich k nárůstu úzkostí, nedůvěry, nespavosti a zhoršení jejich zdravotního stavu. Katastrofické scénáře, které poslouchají ze všech stran, se jich dotýkají asi nejvíce. Dokonce i mladší pacienti, kteří jsou ráno v rámci mezí v pohodě, mi odpoledne volají a mají psychosomatické příznaky. Mají představu, že mají koronavirus a pozorují na sobě každou změnu zdravotního stavu,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz praktický lékař Radoslav Svoboda.



Lidovky.cz: Jak funguje systém ochranných pomůcek pro praktické lékaře?

Ochranné pomůcky vydávají kraje, někde je to bezproblémové, někde to naopak provází komplikace. Když volala jedna z mých lékařek koordinátorovi v okrese Chrudim, což je pan magistr Kozák, tak si stěžovala, že jeho chování nebylo adekvátní situaci. Měla dojem, že ho spíše obtěžuje. Když si pak ochranné pomůcky jela vyzvednout z Pardubic do Chrudimi, dostala jednu jednorázovou roušku, což už se mi zdá trochu hloupé.

Lidovky.cz: Jak velkou máte ordinaci vy a kolik roušek jste dostali?

V současné době zaměstnávám sedm lékařů a dvacet zdravotních sester. Dostali jsme roušky a tři respirátory, to jsou pomůcky na tři dny. Ale přislíbeny máme další, jenže kdo ví co bude. Do mé ordinace v Třemošnici a Heřmanově Městci zavezli roušky hasiči, takže pár dní vydržíme. Respirátorů bychom ale potřebovali mnohem více, abychom mohli ordinovat jako v běžné situaci.

Lidovky.cz: Jak je to s respirátory?

Co mě zaráží nejvíce je to, že mnozí zdravotníci dostali respirátor FFP2, což je takzvaný druhý stupeň ochrany. Respirátory na rozdíl od roušky chrání vás, tedy vaše dýchací cesty před nebezpečnými částicemi ve formě prachu, aerosolu, par, ale i před bakteriemi a (korona)viry. Stupeň ochrany určuje filtrační třída (FFP1–3), která je při výběru nejdůležitější. Dále se liší velikostí, konstrukcí a typy látek, které mají zachytit. Respirátory FFP2 jsou pro nás sice dostačující, ale politici mají vyšší stupeň ochrany, respirátory FFP3, ale nenosí přes ně roušky, kterými by ti politici chránili okolí, což jsme mohli vidět v televizi při jednání parlamentu.

Lidovky.cz: Jak tedy ordinujete teď?

Spíše po telefonu, normálně funguje pouze jedna ordinace, která je saturována respirátory. Takže v ní můžeme poskytovat péči akutním pacientům, které ošetřuji já. Ne vše lze konzultovat po telefonu. V Pardubickém kraji úředníci také nezvládli situaci, protože magistrát města vyzval lékaře, aby si vyzvedli na úřadu ochranné pomůcky. Takže se lékaři v pondělí odpoledne sebrali a jeli před magistrát, kde stáli několikahodinovou frontu, což se mi zdá v této situaci absurdní.

Nejenže se na jednom místě v jednu chvíli pohybovalo velké množství zdravotníků, takže kdyby někdo z nich byl nakažený, mohl by infikovat ostatní. Nejsem v roli, abych někoho soudil, tato situace je naprosto výjimečná, myslím, že za ni hejtman (Martin Netolický, pozn. red) nemůže. Situaci ale nezvládli úředníci a tak doufám, že to bude poučení pro všechny. Když to zjistil hejtman, snažil se situaci osobně napravit, to kvituji s povděkem. Od úterý město Pardubice systém změnilo a pokud vím, došlo v tomto k výraznému zlepšení. Množství odpovídá při plném provozu několika dnům. Proto se snažíme ordinovat v jednom místě kontaktně a v ostatních ordinacích bezkontaktně, abychom zajistili provoz na co nejdelší dobu.

Lidovky.cz: Byl jste jako praktický lékař na současnou situaci připraven?

Nikdo nás o tom, co a jak dělat, nepoučil. Ale to nikomu nezazlívám, situace je to opravdu velmi výjimečná pro všechny. Takže to bych jako chybu neviděl. Jen si myslím, že kraje měly povolat bývalé vojenské doktory, kterých je mezi praktickými lékaři mnoho a jsou školeni na to, jak se v krizových situacích chovat.

Lidovky.cz: Podstatnou část vašich pacientů tvoří senioři. Jak reagují na to, co se děje?

Co jsem tak pozoroval, mediální masáž na ně neblaze působí. Vede to u nich k nárůstu úzkostí, nedůvěry, nespavosti a zhoršení jejich zdravotního stavu. Katastrofické scénáře, které poslouchají ze všech stran, se jich dotýkají asi nejvíce. Dokonce i mladší pacienti, kteří jsou ráno docela v pohodě, mi odpoledne volají a mají psychosomatické příznaky. Mají představu, že mají koronavirus a pozorují na sobě každou změnu zdravotního stavu.

Často si dokonce myslí, že mají infarkt a volají si záchranku. Vede to samozřejmě i k tomu, že propadají panice, co kdyby někdo před nimi vykoupil krám, tak se honí a běhají do obchodů. V tom vidím problém, projevuje se nedostatek důvěry mezi lidmi navzájem. Tuto nejistotu zvyšují kritici vlády, v současné chvíli bychom měli všichni táhnout za jeden provaz a pomáhat si.

Lidovky.cz: Objevila se i zpráva, že je akutní nedostatek paralenu...

To s tím souvisí. Lidé si dělají nepřiměřeně velké zásoby, protože jsou vyděšení. Zjistilo se totiž, že deriváty chininu, které v sobě má i lék Plaquenil, mohou, což ale ní vědecky prokázáno, bránit projevům Covid-19. Naštěstí zodpovědní činitelé regulují předepisování tohoto léku. Aby byl dostupný pro akutní případy. Nejčastěji se tento lék běžně používá jako antirevmatikum a na léčbu kožních chorob.

Lidovky.cz: Co vnímáte na řešení současné situace způsobené šířením koronaviru jako chybné?

Takhle to nelze říci, jak jsem již uváděl, je to pro nás všechny situace nová a neznámá. Sdružení praktických lékařů si samo vypracovalo „manuál“, jak postupovat a co dělat, máme nějaká doporučení a tak dále. Myslím si, že je to ponaučení. Pro všechny. A především pro politiky. Teď nechci kritizovat současnou vládu a její opatření, jak to mnozí dělají. Spíše chci upozornit na to, že chovat se vždy jen ekonomicky není dobré, což byl problém vlád minulých. Po revoluci se vyprázdnily tehdejší sklady civilní obrany s tím, že náklady s tím spojené jsou zbytečné.