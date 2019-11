I tento rok bude na Staroměstském náměstí stát vánoční strom z Liberecka

Praha Staroměstské náměstí v Praze bude v adventním období zdobit vánoční strom z Libereckého kraje. Organizátoři trhů přivezou zhruba 24 metrový smrk ze soukromé zahrady v Semilech. Společnost Taiko vyhlašuje každoročně soutěž o zasílání tipů na vánoční strom pro Prahu, letos podmínkám vyhovoval jediný, v pondělí o tom informovala mluvčí firmy Taiko Hana Tietze.

I v loňském roce tvořil dominantu pražských vánočních trhů strom z Liberecka, byl to 55 let starý smrk z Rynoltic. Strom pro letošní rok se pokácí 24. listopadu, v sobotu 30. listopadu se na Staroměstském náměstí poprvé rozsvítí.

Firma Taiko letos obdržela od veřejnosti 42 tipů na vánoční strom, nejvíc za devět let, kdy soutěž pořádá. Jediný strom ale splnil požadovaná kritéria. „Je to krásný smrk, který rostl do výšky v zahradě bez omezení, takže má krásné větve a je rovnoměrný. Majitelka se však obává jeho výšky v případě silného větru, protože kolem něj je zástavba domů. Právě proto se rozhodla ho nechat pokácet a věnovat návštěvníkům vánočních trhů v Praze,“ uvedl provozní ředitel společnosti Taiko Petr Hozák.

Dendrologové již podle organizátorů vánočních trhů na Staroměstském náměstí provedli předběžnou prohlídku stromu a potvrdili, že je zdravý. Pokud nebude dodatečně zjištěn žádný problém, strom se pokácí 24. listopadu. Přesné místo a čas Taiko oznámí později.