Izraelský podnik bude dodávat ‚maso‘ vyrobené na 3D tiskárnách

TEL AVIV Izraelská firma Redefine Meat hodlá ještě letos v luxusních restauracích otestovat novou nabídku náhražky masa. Bude vyrobeno na 3D tiskárnách a distributorům masa ho chce firma začít dodávat příští rok. Její tiskárny budou podle vedení schopné „vytisknout“ až 20 kilogramů náhražky za hodinu a tento pokrm se bude prodávat za nižší cenu než skutečné maso.

Jak dnes napsala agentura Reuters, náhražky masa si získávají stále větší popularitu u lidí, jimž leží na srdci osud zvířat a také životního prostředí. Prodej náhražek roste producentům, jako je kalifornská firma Beyond Meat nebo podniky Impossible Foods a Nestle.



Firma Redefine Meat sídlí v izraelském Rechovotu u Tel Avivu. Plánuje, že ještě letos začne svou nabídku testovat v luxusních restauracích a distributorům pak maso nabídne příští rok.

„Potřebujete 3D tiskárnu, abyste napodobili strukturu zvířecího svalu,“ řekl šéf firmy Eškar ben Šitrit. Příští rok má mít podnik k dispozici tiskárny schopné vyprodukovat za hodinu 20 kilogramů „masa“. Postupně by se měla kapacita rozrůst až na stovky kilogramů a produkt by měl mít nižší cenu než skutečné maso. Izraelský podnik byl založen roku 2018 a loni se mu podařilo s pomocí investorů získat šest milionů dolarů (143 milionů korun).

A co chuť a vůně?

Stacy Pyettová, která řídí program proteiny pro život na univerzitě v nizozemském Wageningenu, řekla, že „trh stále čeká na průlom, který vylepší strukturu“ produktů. Výroba s pomocí 3D tiskáren o to podle ní usiluje, ale Pyettová upozornila, že „ani nové technologie neřeší otázku chuti a vůně“ potravin.



Podle odhadů by mohl trh s alternativním masem v roce 2029 činit až 140 miliard dolarů. Výrobou alternativního masa na 3D tiskárnách se zabývá také španělská firma Novameat. Její ředitel Giuseppe Scionti řekl, že letos by se měla nabídka jeho podniku objevit ve vybraných evropských restauracích, příští rok by se pak měla rozšířit i jinam.