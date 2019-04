Jak žil Assange na ambasádě? Návštěvy Lady Gaga či instalatér až ze Španělska

Londýn/Quito Na opravu záchodu Juliana Assange na ekvádorské ambasádě v Londýně musel v roce 2016 přiletět instalatér ze Španělska. Čtyřdenní práce stála 4000 eur (přes 90 000 korun). Španělská ochranka zakladatele serveru WikiLeaks se obávala, že místní řemeslník by na toaletu mohl umístit odposlech, napsal v neděli list El País, který si všímá podivných zvyklostí hosta ekvádorského velvyslanectví.

Assange ve čtvrtek zadrželi britští policisté přímo v budově ambasády, kam je pozval velvyslanec. Ekvádor předtím zbavil hosta, který zde pobýval sedm let, azylu a pozastavil mu občanství. Podkladem k zatčení bylo vyhýbání se soudu v souvislosti obviněním ze znásilnění, jehož se Assage údajně dopustil ve Stockholmu v roce 2010, a žádost o vydání do Spojených států, které tvrdí, že zakladatel WikiLeaks pomohl prolomit heslo do počítačů ministerstva obrany.



Internetový portál WikiLeaks se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých a někdy i šokujících dat, například údajů o velkých firmách či o tajných operacích a zabíjení civilistů americkou armádou. Publikoval mimo jiné dokumenty údajně pocházející ze serverů americké Ústřední zpravodajské služby (CIA), které měly odhalovat praktiky americké kybernetické špionáže včetně pokusů proniknout do chytrých televizí, chytrých telefonů či operačních systémů.



Deník El País napsal, že o bezpečnost hosta na ekvádorské ambasádě se několik let starala společnost se sídlem v Cádizu v jižním Španělsku. Platila ji přímo ekvádorská tajná služba. Assange podle španělského deníku chodil pozdě spát a pozdě vstával. Třebaže nemohl budovu opustit, chodila za ním řada návštěvníků - například zpěvačka Lady Gaga, Yoko Ono a její syn Sean Lennon, nebo návrhářka Vivien Westwoodová - kteří mu nosili jídlo.

Rozhovory v trenkách

Excentrický obyvatel ambasády podával rozhovory televizím v trenýrkách - oblečenou měl jen tu část těla, od pasu nahoru, kterou zabírala kamera. Nesplachoval po sobě záchod. Chod velvyslanectví také narušovalo, když si Assange vařil v malé místnosti na elektrické plotýnce. Dlouhou chvíli někdy ubíjel jízdou na skateboardu nebo hrou s míčem na chodbě zastoupení.

Assangeova právní zástupkyně Jennifer Robinsonová v neděli uvedla, že její klient bude spolupracovat se švédskými úřady, pokud požádají o jeho vydání, a že prioritou je vyhnout se vydání do Spojených států, informovala agentura AFP. Assange obvinění ze znásilnění popírá. Tvrzení Ekvádorců, že Assange na ambasádě „pomazal stěny svými výkaly“, Robinsonová označila za „skandální“.

Nasazení španělského týmu skončilo v roce 2017, kdy levicového prezidenta Ekvádoru Rafaela Correu nahradil Lenín Moreno.

Přes sedm desítek britských poslanců podepsalo dopis, v němž britského ministra vnitra vyzývají, aby případně upřednostnil žádost o vydání do Švédska.