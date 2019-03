Karafiáty jsou znovu v módě a MDŽ se slaví. Ale pozor na barvu, říká floristka

Květinářství Papavera funguje již jedenáctým rokem, najdete v něm především sezónní kvítí a přirozené vazby. Za jeho vznikem stojí floristka Diana Shatatová. Slovo Papaver byste našli v latinském slovníku a zároveň na letních polích, které každoročně zbarvuje do červena – česky je to všem dobře známý vlčí mák.

Lidovky.cz: Dříve se na MDŽ dával ženám tradičně karafiát a asparágus. Platí to i dnes?

Ano, opět se to vrací, ale ke karafiátu se volí jiný typ zeleně - například aukalyptus či ostatní traviny. Karafiáty se opět vracejí a my je máme v oblibě. Už to není klasický žíhaný karafiát s asparágusem zabalený do fólie, při kombinaci jednobarevného karafiátu s eukalyptem vzniká opravdu krásná kytice, která dělá radost dlouhou dobu. Velká poptávka je také po jarních květinách, které mají v tuto dobu sezónu – tulipány, pryskyřníky, frézie a sasanky.

Lidovky.cz: Jak je u mužů populární Mezinárodní den žen? Máte více objednávek?

Musím říct, že tento svátek začíná být v ČR více populární.

Lidovky.cz: A jak si stojí svátek žen vůči Valentýnu?

U nás na obchodě je silnější MDŽ - přece jen nakupují jak muži ženám, kolegové kolegyním, ale i děti pro své maminky.

Květinářství Papavera dělá svět barevnější a voňavější už od roku 2008. Za jeho vznikem stojí floristka Diana Shatatová a najdete v něm především sezónní kvítí a přirozené vazby. Slovo Papaver byste našli v latinském slovníku a zároveň na letních polích, které každoročně zbarvuje do červena – česky je to všem dobře známý vlčí mák. Ten je pro svou krásu, křehkost a pomíjivost zakladatelce sympatický natolik, že po něm pojmenovala své květinářství, a dokonce si ho nechala vytetovat na nohu.

Lidovky.cz: Platí i pro květiny trendy? Mnoho lidí chce teď květiny především české. Dokážete v tomto ohledu uspokojit poptávku?

Plat. A čím dál tím víc se klade důraz na sezónní květiny. Snažíme se odebírat i české květiny, ale během zimní měsíců je to z nabídkou horší a sáhneme i po dovozu z Holanska a Itálie. Slovo lokální je velice oblíbené, ale udržet ho celoročně v květinářství není až tak snadné.

Lidovky.cz: Jaké květiny děláte nejraději vy?

Za mě je jasná volba přirozená luční vazby.

Lidovky.cz: Jako floristka také jistě ovládáte květomluvu. Když chce muž ženě vyjádřit lásku, jakou květinu by měl koupit?

Z květomluvy je nejvhodnější právě karafiát, ale pozor na barvu. Vhodný je bílý či růžový, který vyjadřují upřímnost, lásku a přátelství, naopak nevhodný je fialový a žlutý, který vyjadřují pyšnost a zklamání.

Lidovky.cz: A když dáváte květinu kolegyni, jaké se k tomu hodí nejvíce?

Myslím, že ženy mají přehled o tom jakou květinu má kolegyni v oblibě a podle toho nakupují.

Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodla otevřít si květinářství a co vás k tomu vedlo?

Po narození syna jsem se nechtěla vracet do své původní profese, a tak jsem hledala něco, co mě baví, a vyhráli to právě květiny.

Lidovky.cz: Máte i doma hodně květin?

U mě doma jich moc nenajdete, ale když vyjdete na zahradu nevíte, kam dřív se podívat.

Lidovky.cz: Máte raději květiny řezané, nebo ty v květináčích?

Řezané a nejraději na louce nasbírané.