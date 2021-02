Mladá žena, která se vyléčila z rakoviny, poletí do vesmíru

CAPE CANEVERAL Devětadvacetiletá Hayley Arceneauxová se dokázala vypořádat s rakovinou kostí a výlet na oběžnou dráhu při soukromém letu s raketou SpaceX pro ni ve srovnání s tím bude hračka. Myslí si to zástupci nemocnice St. Jude v americkém Memphisu, kde se Hayley kdysi léčila a kde už rok pracuje jako zdravotnická asistentka.

Právě oni ji totiž vybrali, aby se letos do vesmíru vypravila společně s milionářem Jaredem Isaacmanem, který chce let využít pro dobročinné účely, napsala agentura AP.

Arceneauxová se tak má stát nejmladším Američanem ve vesmíru, protože až na podzim odstartuje, bude o dva roky mladší než Sally Rideová, která svůj let uskutečnila v roce 1983 ve 32 letech. Bude taky prvním astronautem s protézou, protože coby desetileté dívce jí voperovali náhradu kolene a titanovou tyč do stehenní kosti. Ještě teď lehce kulhá a občas trpí bolestmi, ale let jí lékaři schválili a během něj má v posádce zastávat funkci palubního zdravotníka.

„Můj boj s rakovinou mě na cestu do vesmíru připravil. Zocelilo mě to a taky si myslím, že mě to naučilo očekávat i neočekávané a vézt se s proudem,“ řekla Arceneauxová v rozhovoru s reportérem agentury AP. Její vesmírný výlet prý také může ukázat ostatním pacientům s rakovinou a vyléčeným, že všechno je možné. „Až uvidí přeživšího ve vesmíru, bude to pro ně znamenat opravdu hodně,“ dodala.



Isaacman svůj záměr vyletět na oběžnou dráhu s raketou soukromé společnosti SpaceX oznámil začátkem února. Mimo jiné tím chce získat donátory pro nemocnici St. Jude a vybrat pro ni minimálně 200 milionů dolarů (4,3 miliardy Kč), polovinu z této částky poskytne sám. Právě proto podnikatel nemocnici také nabídl, že jedno ze čtyř míst může obsadit člověk, kterého sama nominuje.

Další dvě místa připadnou rovněž lidem, kteří nebudou profesionálními astronauty. Jedno se bude losovat z dárců, kteří nemocnici přispějí, a další připadne podnikateli, který využívá internetovou platební platformu Shift4 Payments, kterou Isaacman provozuje. Jejich jména chce Isaacman oznámit v březnu.

Nemocnice St. Jude vybírala mezi svými zaměstnanci diskrétně a Arceneauxová tak lednový telefonát s dotazem, zda by si nechtěla udělat výlet do vesmíru, vůbec nečekala. „Ano! Ano! Prosím!,“ byla prý její okamžitá odpověď. Své rozhodnutí ale konzultovala s matkou i bratrem a jeho ženou, kteří pracují jako inženýři pro vesmírné lety. Ti ji prý ujistili, že let je v současné době naprosto bezpečný.

Mladá žena je velkou fanynkou vesmíru a dobrodružný typ, takže její přátele prý excentrický výlet nepřekvapí. Isaacman, jehož koníčkem je pilotování nadzvukových letadel, ji považuje za skvělou volbu.



„Nejde o to lidi přesvědčovat o tom, jak vzrušující by bylo stát se astronautem, což samozřejmě je skvělé, ale o to vyslat inspirativní zprávu o tom, čeho všeho jsme schopni na zemi dosáhnout,“ řekl podnikatel, který bude vesmírné misi velet. Start se plánuje na říjen. Z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě vesmírnou loď Crew Dragon vynese raketa Falcon. Kapsle pak bude Zemi obíhat čtyři dny než se vrátí zpět. Isaacman nezveřejnil, kolik jej let bude stát.