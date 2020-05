Nejkrásnější zahrada? Sázejte obyčejné květiny a zakládejte záhony z trvalek

Záhony nám mohou vnést do zahrady spoustu radosti rozmanitým množstvím barev i vůní. A také přilákat užitečný hmyz a motýly. Ale ještě před tím, než se vrhnete do práce, pojďme si spolu projít tvorbu trvalkového nebo smíšeného (s cibulovinami, okrasnými travinami, …) záhonu, kterou je užitečné znát a zohledňovat při výběru konkrétních rostlin.

Při výběru rostlin je velmi důležité respektovat jejich nároky na dobrý růst. Zanalyzujeme si proto nejdříve místo, kde chceme záhony mít. Jejich světlo, vlhkost, orientaci ke světovým stranám, nadmořskou výšku, ale i kyselost půdy. Každý druh potřebuje k tomu, aby se mu na stanovišti dobře dařilo, něco jiného a znovu zopakujeme to, co už bylo řečeno mnohokrát: když rostlině splníte její požadavky na půdu a světlo, odvděčí se vám tím, že bude prospívat a vy s ní budete mít na zahradě minimum práce.



Ferdinand Leffler Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze (Agronomická fakulta, obor Zahradní inženýrství, 1997–2004). Absolvoval stáže ve Spojených státech amerických, Anglii, Skotsku a Francii. V roce 2002 spoluzakládal ateliér zahradní architektury LandART, kde působil do roku 2009. V témže roce založil ateliér zahradní a krajinářské architektury Flera, který je dnes předním a největším ateliérem zahradní architektury ve střední Evropě s počtem 25 architektů.

Pro dosažení pocitu celistvosti a jednoty se dá na zahradě velmi dobře využít princip opakování. To znamená, že rostliny nebo pokud možno přímo celé skupinky rostlin několikrát zopakujete. A tak vám možná následující rada bude připadat banální, ale nenechte se zmýlit: vytvářejte větší skupiny od jednoho druhu, ten v zahradě několikrát zopakujte a snažte se, ať výsledek nevypadá strojeně a vyumělkovaně. Záhon by měl vypadat, jako kdybyste se v přírodě dívali na louku nebo do lesního podrostu.



Krásný trvalkový nebo smíšený záhon se většinou skládá z několika výškových úrovní, které se navzájem doplňují. Důležité je nezapomínat na to spodní, pokryvné patro, kam patří rostliny, které nám zatáhnou povrch půdy. Tím ji jednak chrání před nadměrným odpařováním vody z půdy, jednak minimalizují množství plevelu v záhonu.

Každý z nás si asi dokáže vybrat svou oblíbenou trvalku podle její barvy v květu. Záhony s kontrastními a pestrými barvami rostlin budou působit divočeji, dynamičtěji. Pokud naopak vybereme barvy, kde je kontrast menší a vytvoříme spíše spektrum „tón v tónu“, výsadba pak bude působit klidněji… Ale uvědomili jste si někdy, jak je efekt kvetení pomíjivé? Rozpuk, kterým nás dokáže zaujmout, můžeme počítat v jednotkách dnů. Naopak struktura listů a samotný tvar sázené rostliny (někdy ho nazýváme habitus) může zahradu dokreslovat doslova po celý rok. Zkuste se příště při výběru rostlin do zahrady více soustředit na jejich listy a vzrůst, než pouze na barvu a velikost květu. Tohoto principu rádi využíváme například ve stinných záhonech, kde je podíl kvetoucích rostlin o něco nižší.

Samotné zakládání záhonu není bez práce. Nepodceňte pečlivou přípravu záhonu pro rostliny. Nakypřete jej, doplňte živiny, případně v rámci možností zlepšete drenážní (nebo naopak vododržné) schopnosti půdního profilu. Trvalky mají často pomalejší vývoj než většina plevelů, a proto je potřeba záhon před výsadbou důkladně odplevelit a následně občas (většinou stačí jednou měsíčně) okopat a vyplít.

Prostě uvažujte pěkně z nadhledu. Vezměte si k ruce dobrou knihu, třeba tu od Ferdinanda Lefflera Zelené pokoje s tipy a detailními informacemi na co nezapomenout při tvorbě záhonů a spoustu praktických rad a studujte a čtěte. A že se vám to možná s některou květinou hned nepodaří? Nejlepší zahradníci a zahradní architekti mají společnou jednu vlastnost - umí pozorně a trpělivě sledovat, jak jejich zahrada žije.