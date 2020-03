Nudíte se? 9 rad, jak během karantény napsat svůj první román

Většinu času nyní trávíme doma. Pokud jste někdy tíhli k psaní, možná vás napadlo, že teď je ten ideální čas napsat svou první povídku, nebo rovnou knihu. Jak začít, vymyslet zápletku, vykreslit charakter postav a v příběhu se neztratit? Zeptali jsme se spisovatele Jakuba Trpiše, kterému na začátku roku vyšla třetí kniha s názvem Revoluce.

Jak vymyslet téma

Pište o něčem, co vám je blízké. V případě, že se chcete věnovat tématu, se kterým nemáte osobní zkušenost, udělejte si rešerši. Může se stát, že chcete napsat knihu, ale zatím nevíte, o čem bude. V takovém případě prostě pište. Pokud budete na příběhu poctivě pracovat, téma časem samo vykrystalizuje. Co se týká žánru, není podstatný. Spíše se zaměřte na to nejdůležitější – ať je to ve všech směrech vypiplaná kniha.



Jak vymyslet zápletku a rozuzlení

Pokud zápletka nebude dobrá, čtenář knihu po pár stránkách odloží. Budete-li mít dobře promyšlené postavy, které zažijí ultimátní situaci, vznikne dobrá zápletka. Ultimátní situace například znamená, že je postavíte před těžkou životní volbu, jde jim o život nebo mohou ztratit to nejcennější, co mají. Čtenáři si také nesmírně užívají příběhové zvraty a nečekané rozuzlení. Tady si jen dejte pozor, abyste v závodě za co nejvíce zvraty a co nejoriginálnějším rozuzlením neodhodili stranou rozum. Příběh nemusí vždy každý pochopit, rozhodně by však měl dávat smysl z pohledu postav a jejich motivace.

Jak vymyslet postavy

V reálném životě máme zábrany, takže si nemůžeme dělat, co chceme, ale v literárním světě tohle neplatí. Můžete se stát arogantním politikem, papežem nebo závodníkem F1 (klidně najednou). Aby čtenář miloval vaši postavu a hltal každé slovo, musíte ji nejdříve milovat vy sami. Zapomeňte na černobílé vidění světa a rozdělování lidí na dobré a špatné. Čím větší složitost, hloubku a kouzlo svým hrdinům vdechnete, tím lepší příběh bude. Doporučuji, aby byly všechny postavy, včetně těch vedlejších, dobře zapamatovatelné.



Postavy mohou ráčkovat, používat typické obraty a mít celou řadu zlozvyků (kousaní nehtů, skákání do řeči, notorické lhaní…). Představivosti se meze nekladou. Cílem je, aby čtenář každou postavu poznal na první dobrou. Pro začátečníka je lepší pracovat v příběhu s méně postavami a spíše je propracovat do hloubky.

Jak napsat první větu

Hodně lidí o psaní mluví, ale nikdy nezačnou. Není důležité, jak začnete, ale hlavně se do toho pusťte. Následující den můžete první větu smazat, ovšem kdybyste ji předtím nenapsali, nikdy byste se nedostali k té druhé, která už je dobrá. Takže přestaňte hledat výmluvy, ostrouhejte tužku a jděte na věc! Může se jednat o jedno z nejlepších rozhodnutí ve vašem životě.

Jakub Trpiš Pochází z Ostravy, kde také žije. Na Vysoké škole technické Ostrava vystudoval bezpečnostní inženýrství se specializací na spolehlivost lidského činitele, v tomto oboru také několik let pracoval. Při psaní knih střídá nejrůznější žánry s důrazem na prožitky hlavní postavy. Jeho prvotina Volba se v Česku stala bestsellerem s nákladem 40 000 kusů a její překlad se kromě Velké Británie prodává také v USA nebo v Austrálii. Na kontě má ještě publikaci Landie: Čtyři poutníci a novinku Revoluce, která vychází v lednu 2020. Ani poslední titul nevydalo žádné vydavatelství, Jakub Trpiš je samonakladatel. Kromě psaní se věnuje běhání, posilovně a je milovníkem soundtracků.

Jak se v příběhu neztratit

Mnoho autorů si píše poznámky, vede si pracovní knihu nebo jinak třídí své myšlenky. Můžete si sepsat základní rysy hlavních postav (jak mluví, jak vypadají, kolik jim je let), potom si je třeba nakreslete. Ke kresbám můžete případně přidat i mapu světa, na němž pracujete. Jak vypadají jednotlivé scény, kde se příběh odehrává? Většinou pracujete s časem, navazují na sebe události logicky? Poznámky si klidně vkládejte přímo v textovém editoru, existují také aplikace na tvorbu myšlenkových map.



Jak se správně koncentrovat

Nejlépe se do psaní dostanete tak, že prostě sednete za počítač. Zprvu to jde ztuha, chvíli trvá, než váš mozek přepne do spisovatelského režimu, ale časem se budete koncentrovat mnohem dříve a po delší dobu. Pro nejlepší výsledky psaní je důležitá pravidelnost a disciplína. Pište tedy každý den určitý počet slov, ideálně aspoň 1000.



7. Jak se domluvit se svou múzou

Až napíšete dobrou knihu, nebude to díky vám, ale díky vaší múze. Pozorně tedy naslouchejte všemu, co našeptává. I když vás celý svět přesvědčuje o opaku, vaše múza musí mít vždy poslední slovo. Pokud se vám nejčastěji ozývá v určitou hodinu, zkuste si den zorganizovat tak, abyste v té chvíli mohli sedět za počítačem. Pochopíte, o čem mluvím, jakmile poprvé zažijete pocit, kdy si celé dny lámete hlavu, jak něco napsat, načež vás napadne dokonalé řešení. Když budete naslouchat, vaše múza vás nikdy nezklame.

Jak příběh zakončit

Neexistuje žádné učebnicové zakončení příběhu. Čtenáři by měli váš konec buď milovat nebo nenávidět, ovšem nic mezi tím. Opravdu se nevyplatí snaha zavděčit se všem. Váš ideální čtenář celou knihu četl jenom proto, až se nyní vytasíte s pointou, ze které si sedne na zadek. Povedený konec ve čtenáři pak dlouho doznívá, přemýšlí nad ním a často některé věci v životě přehodnotí jen na základě toho, jak jste vyprávěli a ukončili váš příběh. První dvě třetiny knihy vlastně stavíte kulisy, rozvíjíte postavy, než nastane velkolepé finále. Nejeden čtenář vám odpustí chyby v knize, když ho závěr bude bavit a zanechá v něm silné emoce.

Tvůrčí psaní jako řemeslo

Psaní není žádná věda, ale poctivé řemeslo, které si člověk musí osvojit. Spíše než o talentu (i když ten je také potřeba), je to o píli a neustálém zlepšování. Potřebujete vědět, jak se píšou dialogy, jak zaznamenat myšlenky postav, kdy začíná nový odstavec, jak se vyhnout opakování slov, proč knihu po dopsání na šest měsíců odložit, abyste se k ní pak vrátili a s nadhledem ji upravili, a tisíc dalších věcí. Doporučuji si přečíst Memoáry o řemesle od Stephena Kinga, kde se zábavnou formou dozvíte vše potřebné a jako bonus dostanete životní příběh jednoho z největších spisovatelů současnosti.

Ne každá kniha musí vyjít oficiálně přes nakladatelství, můžete knihu po dokončení vytisknout jen pro sebe a své blízké. Všechen ten čas, který nad ní strávíte, stojí za to! Každý den odpočíváte, poznáváte sami sebe a v neposlední řadě po sobě něco zanecháte.