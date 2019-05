Šok během rekordního ponoru na nejhlubší místo Země. Výzkumník na dně našel plastovou tašku

Washington Americký podmořský výzkumník Victor Vescovo při své nejnovější misi v ponorce překonal dosavadní rekord v hloubce, do které se kdy člověk potopil: klesl 11 kilometrů hluboko až ke dnu Mariánského příkopu. Na místě ale ke svému překvapení našel jiný, člověkem vytvořený objekt. V nejhlubším místě oceánu nalezl plastový pytlík.

Victor Vescovo strávil na dně Mariánského příkopu čtyři hodiny ve speciálně zkonstruované ponorce, která musí odolat v jedenáctikilometrové hloubce extrémně vysokému tlaku tisíci barů (tisícinásobek atmosférického tlaku na hladině). Kromě mořských živočichů ale cestou viděl i obaly od bonbonů a plastový sáček, informoval server BBC News.

Ponorka se během expedice ponořila do hlubin celkem pětkrát. „Je téměř nepopsatelné, jak vzrušující pro nás všechny je to, co se nám povedlo,“ řekl Vescovo. Podle něj za jeho ponořením stál mimořádně talentovaný a zkušený tým, který ho podporoval z mateřské lodi.

Výzkumný tým věří, že při expedici objevili čtyři nové druhy různonožců, což je řád živočichů patřících mezi korýše. V sedmikilometrové hloubce nalezli také rypohlavce a osm kilometrů hluboko růžovou terčovkovanou rybu. Nyní mají vědci v plánu zkoumat živočichy, které při expedici posbírali, a zjistit, jestli jejich orgány obsahují stopy mikroplastů.



V moři každý rok končí miliony tun plastového odpadu. Většina se shlukuje do velkých plovoucích skládek, velká část z něj ale končí v tělech mořských živočichů. Právě proto by bylo podle výzkumníků zajímavé zjistit, jestli problém plastů v moři zasahuje i vůbec nejhlubší místo oceánu.

Do Mariánského příkopu se člověk neponořil poprvé: už v roce 1960 úspěšnou misi podnikl člen amerického námořnictva Don Walsh a švýcarský inženýr Jacques Picard. V roce 2012 potopení zopakoval filmový režisér James Cameron. Současný hloubkový rekord ale Vescovo překonal o 11 metrů.