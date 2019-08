Přírodní kosmetika ‚uvařená‘ v kuchyni: Jak vyrobit lufa mýdlo?

Nezatěžuje životní prostředí, je ekologická a netestuje se na zvířatech. Ano, řeč je o přírodní kosmetice, která je čím dál tím populárnější, ale často také dražší než ta syntetická. Server Lidovky.cz vám exkluzivně s autorkami knihy Krásná kuchařka přináší seriál o tom, jak si ji vyrobit doma.

Lufa mýdlo

Lufa je milá a užitečná tropická tykvička, svět je s ní hezčím místem. Lze ji využít celou, a to řadou způsobů, své o tom vědí v Paraguayi, kde z ní staví i domky. Nicméně, nemusíš hned bydlet v tykvi, abyste si spolu užili spoustu zábavy. Lze ji využít místo houbiček na mytí nádobí nebo jako spa žínku, proto jsme ji seznámili s naším tuhým mýdlem a okamžitě došlo ke splynutí duší.

400 g olivového oleje

300 g kokosového oleje



250 g bambuckého másla



50 g ricinového oleje



4 g levandulové silice



140 g NaOH



380 g vody



1 lufinku



případně barvy do mýdel, pigmenty nebo sušené bylinky na ozdobení



Náčiní:

hrnec

váha



mixér



nádoby z varného skla nebo nerezové oceli



forma na mýdla, zapékací mísa nebo silikonové formičky



nerezová vařečka s dlouhou rukojetí



pečicí papír na vyložení formy



Ochranné pomůcky:

dlouhé gumové rukavice

rouška



ochranné brýle



pH proužky

Poznámka: Při práci s louhem je třeba být opatrný, po celou dobu pracovat v dlouhých rukávech a s delšími gumovými rukavicemi v dobře větraném prostoru, případně venku, jestli máš tu možnost. Pokud máš děti nebo domácí mazlíčky, je důležité dát pozor, aby si nikdo nespletl rozpuštěný louh s vodou. Vyčleň si nádobí, které budeš již navždy používat jen na výrobu kosmetiky, při níž pracuješ s hydroxidem.

Postup: Velice pečlivě a v klidu si připrav vše potřebné a zvaž ingredience. Vyndej si také formy, nejprve je vylož pečicím papírem a poté dno vylož lufou. Začni rozehřátím olejů a bambuckého másla ve vodní lázni. Poté odstav a mezitím si opatrně připrav louhový roztok tak, že přidáš louh do vody. Louh vodu při rozpuštění nejprve zakalí do bíla, po jeho úplném rozpuštění se voda postupně opět projasní.

Při rozpouštění dochází k tepelné reakci a louhový roztok se zahřeje. Obě fáze, jak louhový roztok, tak rozpuštěné tuky, by měly vychladnout na zhruba podobnou pokojovou teplotu. Louhový roztok přelij opatrně do olejů a přidej levandulovou silici. Nerezovou vařečkou pomalu promíchávej do sebe a opisuj tvar osmičky, poté na nejnižší frekvenci začni mixovat tyčovým mixérem, aby se vše propojilo. Směs začne být homogenní ve chvíli, kdy změní barvu tak, že zesvětlá, a získává hustou pudinkovou konzistenci.

Pokud chceš mýdlo zdobit bylinkami nebo barvit, je tohle okamžik, kdy se pustíš do díla, ve chvíli spokojenosti s barvou a strukturou můžeš mýdlo přelít do forem. Navrchu je případně můžeš dozdobit sušenou levandulí. Mýdlo nech ve formě odležet na dobře větraném místě alespoň tři týdny, pokud chceš mít jistotu, že za tu dobu proběhl proces saponifikace v pořádku a mýdlo je připravené do akce, můžeš z něj odkrojit malý kousek, který rozpustíš ve vodě a pH proužkem se ujistíš, že pH není vyšší než 10.