Přírodní kosmetika ‚uvařená‘ v kuchyni: Jak vyrobit mycí prostředek na nádobí?

Nezatěžuje životní prostředí, je ekologická a netestuje se na zvířatech. Ano, řeč je o přírodní kosmetice, která je čím dál tím populárnější, ale často také dražší než ta syntetická. Server Lidovky.cz vám exkluzivně s autorkami knihy Krásná kuchařka přináší seriál o tom, jak si ji vyrobit doma.

Na tento recept je dobré se připravit, protože se v něm pracuje s mýdlem z kapitoly věnované péči o tělo, ale nesmutni, vyrob si mydlení pro sebe i celou domácnost.

Potřebuješ:

750 g vody

20 g nastrouhaného mýdla, které si vyrobíš podle receptu ZDE



0,5 g prací sody (pracuj opatrně, protože dráždí sliznice a pokožku)



5 g glycerinu



20 až 50 kapek esenciálního oleje dle vlastní preference (citrusy, máta)



Postup: Na mírném plameňáku zahřej vodu s mýdlem a sodou, směs začne hodně bublat, pracuj tedy raději ve vysokém hrnci a neustále míchej. Hrnec odstav ve chvíli, kdy se vše promísí a rozpustí, nech chvilinku zchladit a přidej glycerin a esenciální olejík. Jar si teď musí dáchnout do druhého dne, než bude připraven do akce. Když ho přitom, co bude odpočívat, někdy zamícháš, bude jenom rád.