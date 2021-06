Setkali se američtí piloti skutečně s UFO? Vyloučit to nelze, přiznávají tajné služby

Washington/Praha Americké tajné služby nenašly důkazy o tom, že létající objekty na záběrech americké armády by byly mimozemské lodě. Tuto možnost ale nevyloučily. Nasvědčují tomu závěry dosud nezveřejněného vládního dokumentu, napsal americký deník The New York Times (NYT).

Na videu je skutečně UFO, potvrdil Pentagon. Jev zkoumají armádní vyšetřovatelé Dokument je výsledkem analýzy více než 120 incidentů, které se odehrály během dvou posledních dekád. Podle vládních zdrojů, s nimiž NYT hovořily, tajné služby vyloučily, že by předměty na záběrech jakkoli souvisely s technologiemi americké armády. Tím pádem je vyloučena i možnost, že by piloti, kteří se s létajícími objekty setkali, byli svědky utajeného vládního programu.

Podle informací deníku jde o jediné průkazné zjištění v celém dokumentu. Nejednoznačnost závěrů napovídá, že vláda Spojených států nedokáže jednoznačně vyloučit teorie o tom, že záběry skutečně zachycují mimozemská plavidla. Tajné služby mají svá zjištění prezentovat před členy Kongresu 25. června. Ve Spojených státech je zveřejnění dokumentu netrpělivě očekáváno. Senzaci přiživil bývalý prezident Barack Obama, který minulý měsíc v rozhovoru s moderátorem Jamesem Cordenem připustil, že si nedokáže existenci létajících předmětů na videích zcela vysvětlit. „Myslím to naprosto vážně. Existují záběry a záznamy objektů na obloze, o nichž nevíme, co jsou zač,“ řekl Obama. Původ objektů zůstává těžko vysvětlitelný zejména kvůli jejich pohybu - na videích viditelně plují proti směru větru, mění směr a rychlost nebo rotují. Kvůli tomu je nepravděpodobné, že by šlo o meteorologické balóny, jak naznačovaly některé teorie. List NYT s odvoláním na své zdroje uvádí, že v některých případech mohlo jít o technologie cizích mocností, pravděpodobně Číny či Ruska. UFO nad vojenskými základnami. Američané si nevědí rady, vznikla skupina pro vyšetřování Obě země údajně rozsáhle investují do rozvoje a testování hypersonických raket (tedy zbraní, které se pohybují alespoň pětinásobkem rychlosti zvuku). Čína má podle dostupných informací minimálně jednu, kterou již dala na odiv během vojenských přehlídek, Rusko pak vlastní dvě. Jak uvedl server CNN, lze očekávat, že zpráva nebude v tomto ohledu obsahovat mnoho detailů, jelikož bezpečnostní služby nechtějí zveřejňovat, kolik informací o cizích technologiích mají. Z několika videí, která Pentagon loni zveřejnil, je vidět překvapení pilotů nad neznámými objekty. „Koukej na tu věc,“ říká jeden z nich na videu. Oválný předmět před pilotem pluje proti větru a v jeden moment začne rotovat. Podle NYT byla podobná setkání velmi častá mezi létem 2014 a jarem 2015, kdy piloti na východním pobřeží USA pozorovali neznámé objekty létající nadzvukovou rychlostí téměř denně. ‚Každopádně špatné‘ ‚Velké jako kufr.‘ Americké námořnictvo zveřejnilo výpovědi pilotů o setkání s UFO Červnová zpráva tajných služeb je svým způsobem přelomová. Americká vláda totiž doposud poskytovala ohledně neznámých objektů na obloze minimum informací. K vytvoření dokumentu vedl zvyšující se tlak ze strany poslanců - ti loni odhlasovali zákon, který vládu zavazuje k vytvoření veřejně přístupného dokumentu s informacemi ohledně existence UFO. Veřejnost ale nebude mít přístup k celé zprávě. Utajená například zůstane její příloha. Ta podle NYT sice neobsahuje jakékoli důkazy o mimozemšťanech, nicméně zřejmě posílí spekulace o tom, že vláda o nich má tajné informace. Nevysvětlitelné objekty ovšem představují pro bezpečnostní komunitu problém, i pokud jsou pozemského původu. „Je to znepokojující v každém případě,“ sdělil pro CNN republikánský poslanec Michael Waltz. „Jsou to mimozemšťané, nebo mají naši nepřátelé či někdo jiný schopnosti, kterým vůbec nerozumíme a nedokážeme jim čelit? Každopádně je to opravdu špatné,“ řekl.