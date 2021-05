Surikaty, lamy a medvědi vítali lidi v zoologických zahradách. Kterým zvířatům se naopak nestýskalo a jak žili v pandemii?

Je to sotva pár týdnů, co se znovu otevřely zoologické zahrady. A zdá se, že spousta zvířecích obyvatel návštěvníky ráda vidí a jejich návrat před výběhy si užívá.

Surikaty, medvědi, lidoopi, ale třeba i papoušci nebo vydry s prvními návštěvníky v zoologických zahradách vysloveně pookřáli. „Některým sociálně žijícím druhům zvířat návštěvníci evidentně chyběli. Týká se to třeba lemurů, kterých chováme pět druhů, nebo dokonce i leguánů modravých, do kterých by to člověk neřekl. Pro lemury i leguány jsou návštěvníci vítaným zpestřením, protože i v přírodě se v jejich okolí pohybuje mnoho jedinců, se kterými různě interagují,“ popsal zvířecí dny bez návštěvníků Daniel Koleška, šéf vzdělávání a výzkumu v Zooparku Zájezd na Kladensku.

Vyloženě se podle něj stýskalo třeba samci leguána modravého Vašíkovi, který je velmi společenský a rád sleduje dění mimo expozici přímo u skla. Když tam návštěvníci chyběli, hltal doslova každý pohyb v zoo.