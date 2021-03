Samice Bikira ze Zoo Praha má po covidu už jen mírný kašel. Zahradě chybí kvůli uzavření tři čtvrtě milionu návštěvníků

Praha Gorilí samice Bikira a Kamba se nakazily virem SARS-CoV-2, informovala ve středu Zoologická zahrada hlavního města Prahy na svém webu. Nákazu odhalilo testování z trusu. Nyní má z goril minimální příznaky infekce, kterými jsou občasný kašel, už jen Bikira, uvedl pro Lidovky.cz ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Pražská Zoo v době pandemie

Stav padesátileté Kamby - druhé samice, která je vůbec nejstarší z pražské gorilí skupiny - je kolísavý. Dle zoo ale není jasné, do jaké míry a zda vůbec je na vině infekce koronavirem. Samici bylo totiž špatně už dříve, přičemž ale dva předchozí testy jí vyšly negativně. Projevy covidu u zvířat dle ředitele byly únava, nechutenství, kašel a rýma. Před samicemi se nakazil i samec Richard, který měl ale pouze mírný průběh a začátkem března se zdál už zcela v pořádku.



Již dříve se nakazila i jiná zvířata. „V Pavilonu šelem se pozitivita nově prokázala u dvou tygrů malajských, kteří mají i podobné příznaky, které známe od lvů,“ informoval na svém facebookovém profilu počátkem března ředitel Bobek. Jak se nyní vyjádřil pro Lidovky.cz, u šelem je situace už velmi dobrá, příznaky covidu vesměs vymizely. Předchozí nákaza se týkala dvou lvů indických Jamvana a Suchiho.

Nákaza se do areálu dostala pravděpodobně přes chovatele. „Je téměř jisté, že podobně jako tomu bylo v Bronx Zoo nebo San Diego Zoo, nákaza se na zvířata přes veškerou opatrnost a přijatá opatření přenesla z covid pozitivních chovatelů,“ uvedl už dříve pro ČTK Bobek.

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Přitom epidemiologická opatření jsou v Zoo Praha zavedena již od jara minulého roku, jedná se zejména o kontakt s potravou zvířat pouze v rukavicích a ochraně úst a nosu, dezinfekční rohože a celkové střídání zaměstnanců po skupinách. Nově uvádí ředitel Bobek výhradní užití respirátorů FFP3 nebo pravidelné testování zaměstnanců z vybraných pracovišť i metodou PCR, což prý vyplynulo z debaty s Veterinární správou a Hygienickou stanicí hlavního města Prahy.

Zoologické zahrady v České republice nefungují od pátku 9. října, kdy je uzavřel tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula. Za první uzavření během jarní vlny epidemie v roce 2020 - kdy bylo uzavření zvlášť bolestivé kvůli hlavní sezóně návštěvníků - se ztráty vyšplhaly ke zhruba 60 milionům korun, za podzimní a zimní uzavření se částka zdvojnásobila. Ani nyní přitom není jasné, kdy budou - kvůli špatné epidemiologické situaci - moci české zoologické zahrady otevřít.

„Od začátku koronavirové krize do obvyklého termínu zahájení této hlavní sezóny (27. března) to bude už přes 133 milionů korun. Zoo Praha za uvedené období chybí tři čtvrtě milionu návštěvníků a její ztráty jsou tak relativně mnohem vyšší, než je tomu u jiných zoologických zahrad u nás. Adekvátní pomoc státu by byla opravdu velice potřebná,“ uvedl pro Lidovky.cz Miroslav Bobek.