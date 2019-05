V Brně vyrábějí limonády s příchutí chleba, perníku nebo šafránu

BRNO Příchutě chleba, perníku nebo šafránu mají limonády brněnské značky Zázračná. Za firmou stojí lidé spjatí s úspěšným podnikem nazvaným Bar, který neexistuje. Měsíčně vyrobí kolem 10 000 lahví. V nabídce mají 17 příchutí, většinou neobvyklých.

Zájem o přírodní limonádu stále roste, řekl v rozhovoru jeden z tvůrců limonád Martin Hůla. Lidé podle něj chtějí experimentovat a poznávat nové chutě. Lahve Zázračné směřují do kaváren, barů a dalších podniků v řadě českých měst.

Hůla si při studiu vysoké školy v baru přivydělával. Jeho prvním počinem byla zázvorová limonáda, kterou pojmenoval Prohibiční. Se zakladateli sítě barů Andrejem Vališem a Janem Vlachynským před třemi lety Hůla vymyslel koncept Zázračné limonády, u které se inspiroval berlínskou gastronomickou scénou, která nabízí moderní a neokoukané podniky a produkty.



Na financování projektu využili tvůrci limonády komunitní financování. Během dvou hodin jim lidé v kampani přispěli dvěma miliony korun, které potřebovali k rozjezdu podnikání.

„Jednou z našich podmínek bylo, vytvořit limonádu přírodní, bez konzervantů a umělých dochucovadel. Na výrobu používáme jak čerstvé suroviny, tak třeba sušené nebo kandované,“ řekl Hůla. Výroba přírodním způsobem je nákladnější a složitější, na trvanlivost výrobku to ale podle něj vliv nemá. V začátcích podnikání vyrobili barmani v budově ve Vídeňské ulici zhruba 1200 lahví, nyní už je to 10 000 lahví za měsíc.

S příchutí perníku

Zákazníci mají momentálně na výběr ze 17 příchutí. „Přes léto jdou na odbyt spíš lehčí příchutě a toniky, v zimě vládne perníková limonáda,“ řekl Hůla. Na vymýšlení netradičních příchutí se může podílet kdokoliv ze zaměstnanců, při tvorbě některých příchutí spolupracovali i s kolegy z jiných podniků. Zatím poslední, grepovou příchuť vytvořili barmani na podporu projektu Maappi, který pomáhá autistickým dětem. Část výdělku z prodaných lahví tvůrci limonád věnovali na jeho podporu.



Čajové stimulanty

Výrobci chtějí své nápoje dodávat do podniků, které zákazníkům nabízí něco nového a které se nebojí nových chutí. „Chceme naši limonádu mít v barech, kavárnách nebo bistrech. Nebráníme se žádným akcím a prostorům,“ řekl Hůla. Do budoucna plánují kromě nových příchutí i povzbuzující nápoje. „V energetických drincích je většinou spousta kofeinu a cukru. Chtěli bychom vytvořit čajové přírodní nápoje, které budou člověka stimulovat,“ uvedl Hůla, jehož snem je i expanze limonády do zahraničí.