Vědci vytvořili další tři embrya ohrožených nosorožců, mají jich celkem 12

Poslední dvě samice tohoto druhu na planetě Fatu a Nájin žijí v rezervaci Ol Pejeta v Keni. Obě patří Zoo Dvůr Králové, která o vytvoření dalších embryí informovala.



Odebírání vajíček a vytváření embryí je součástí projektu záchrany nosorožců bílých severních umělou reprodukcí. Žádná ze samic v Ol Pejetě už není schopná mládě odnosit. Vědci proto chtějí embrya vložit do samic příbuzných nosorožců bílých jižních. Míní, že bude třeba vytvořit desítky embryí.



Vědci odebrali 9. července 17 vajíček od uspané samice Fatu. Poté je převezli do laboratoře Avantea v italské Cremoně. Tam z nich po dozrání, následném oplodnění a nutném vývoji vznikla tři nová životaschopná embrya.

„Tři embrya jsou vynikající výsledek, zvlášť když vezmeme v úvahu, že kvalita vzorku od Angalifu přece jen není optimální. Výsledek zároveň ukazuje, že pravidelnost odběru je pro samici Fatu neškodná a v konečném důsledku zvyšuje počet embryí, která se daří vytvořit,“ uvedl Cesare Gallo z laboratoře Avantea. Sperma samce Angalifu dosud vědci považovali za nepoužitelné.



Vědci se rozhodli už neodebírat vajíčka od jedenatřicetileté Nájin, která je matkou Fatu. Od Nájin se při předešlých zákrocích nepodařilo získat žádné embryo. Všech 12 se vyvinulo z vajíček Fatu. „Poslední odběry ukazovaly na stále nižší počet vajíček, které Nájin produkuje, i na jejich snižující se kvalitu,” řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

V rezervaci Ol Pejeta byly do společného výběhu se sterilizovaným samcem Owuanem přesunuty dvě samice, které se potenciálně stanou náhradními matkami pro severní bílé nosorožce. Samec funguje jako ukazatel toho, zda jsou samice ve fázi, kdy jsou schopné zabřeznout. Vědecký tým nyní trojici zvířat pečlivě sleduje a zaznamenává vše důležité. Pokud by byl vývoj příznivý, mohli by se vědci pokusit o přenos embrya ještě letos.

Pokud to pandemie covidu-19 dovolí, chce vědecký tým pokračovat v odebírání vajíček a vytváření embryí v cyklu tří až čtyř měsíců.

Nájin a Fatu převezli zoologové se dvěma samci ze Dvora Králové do Keni v roce 2009. Domnívali se, že africké prostředí bude pro jejich reprodukci příhodnější. Ačkoliv se zvířata pářila, ani jedna ze samic přirozeně nezabřezla. Samci Suni a Sudán uhynuli v Keni v letech 2014 a 2018. Ve volné přírodě je druh považován za vyhynulý.