Voskování pro začátečníky. Naučte se v karanténě něco nového

Vyzkoušeli jste už techniku malování vajíček voskem? Jestli ne, je čas na nápravu – nic na tom není a po troše tréninku se budete moci pochlubit parádními výsledky.

Pro zdobení vajíček voskem nepotřebujete vybavenou dílnu, vystačíte si s obyčejnými pomůckami, které někde doma určitě najdete. Ornamenty volte podle libosti, začněte jednoduššími, a jak budete mít pevnější ruku, můžete si troufnout i na ty složitější. Nejčastěji se používají tvary kapek nebo obyčejné tečky.



Až vajíčka ozdobíte, máte dvě možnosti, jak s nimi naložit. Buď je můžete ponechat tak, jak jsou, nebo je dále ponořit do barviva (nesmí být horké, aby se vosk nerozpustil). Až na nich barva zaschne, vosk se setře a pod ním se objeví ornament v barvě skořápky.

Potřeby

■ voskovky (stačí jedna, ale lepší je mít více barev)

■ aromalampa

■ tužka

■ pinzeta

■ špendlík s kulatou hlavičkou

■ více kusů čajové svíčky

Postup: Špendlíček s kulatou hlavičkou zapíchněte do tužky z neořezané strany. Vyndejte pár čajových svíček z hliníkových kalíšků a nastrouhejte či nalámejte do každého z nich voskovku v barvě, se kterou budete chtít pracovat. Vložte jeden či několik kalíšků s barvou do misky aromalampy (tam, kam se obvykle lije vonný olejíček) a nechte voskovky rozpustit. Pokud se kvůli nízké teplotě nerozpustí, podložte svíčku v lampě dalším kalíškem, aby se v mističce teplota zvýšila. Až budou voskovky rozpuštěné, můžete začít malovat na vyfouknutá vejce.

Tečka jako začátek

Doporučujeme začít jednoduchými tečkami, díky kterým se toho dá vytvořit více, než to vypadá. Při práci mějte „lehkou ruku“, na špendlík netlačte, aby vosková tečka zůstala kompaktní. Až si nacvičíte tento základ, můžete z tečky pokračovat krátkou čárkou. Opouští-li vás fantazie, koukněte se na internet, vzorů na něm najdete spoustu.

Pokud budete chtít měnit v aromalampě barvy, nezapomeňte, že hliníkové kalíšky budou horké – použijte pinzetu a odkládejte je třeba na kuchyňské prkénko. Aby se vám barvičky nekontaminovaly, otřete před každým použitím špendlíček do ubrousku – anebo si udělejte na každou barvu jeden. A ještě jedna rada – na rozdíl od vonných olejíčků pálící se voskovky příliš nevoní, buďte proto připravení přiměřeně větrat.