Na samosběr se dělají i pořadníky. Kam na něj vyrazit, co sklízet a kolik zaplatíme?

Samosběr je rok od roku populárnějším způsobem, jak se dostat k čerstvému a kvalitnímu ovoci a zelenině. Zájem je tak velký, že někteří zemědělci musejí dělat pořadníky. Proč je žádoucí zkracovat cestu potravin z polí a sadů do kuchyně?

Není to tak dávno, co jsme se mohli přesvědčit, že ceny obyčejné petržele, cibule nebo květáku vyletěly vysoko nad částky, které vydáváme za exotické ovoce. Navíc mívá ovoce a zelenina v obchodní síti svoji nejlepší kondici za sebou. O důvod víc vybrat si něco přímo na poli u nejbližšího farmáře. V posledních letech se totiž u nás rozmáhá jednoduchý způsob, jak významně zkrátit cestu plodin do vlastní kuchyně: veřejné samosběry. Vyráží na ně každoročně široká škála zájemců, od kulinárních nadšenců a skupin mladých lidí přes rodiny s dětmi až po starší generaci.