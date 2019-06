Biosenzor do kapsy. Rozpozná alergeny a může zabránit anafylaktickému šoku

Zhruba každých 6 minut zažije někdo anafylaktický šok vyvolaný alergií na jídlo. V Izreali vynalezli zařízení, které tuto statistiku nejspíše rapidně sníží.

Noamovi Yasovskimu lékaři diagnostikovali v jednom roce alergie na vejce, sezam a mléko. Jíst kdekoli v restauraci nebo u přátel pro něj tedy byl od mala problém. Musel si buď nosit vlastní jídlo, anebo hádat, co je pro něj bezpečné pozřít. Noamův otec zjistil, že na celém světě trpí alergiemi na jídlo zhruba 250 milionů lidí, a to 8 % dětí a 4 % dospělých. Anafylaktický šok vyvolaný alergií pak může způsobit i smrt.

„Mám 15 let zkušeností s výzkumem a vývojem u společností Apple, Intel nebo PrimeSense. Začal jsem přemýšlet nad zařízením, které by lidem pomohlo otestovat jídlo na alergeny ještě předtím, než ho ochutnají, a to kdekoli a kdykoli.“ řekl k tomu Yasovsky.



Alergeny (ilustrační foto)

Jeho startup projekt nazvaný SensoGenic vyvíjí digitální biosensor na alergeny v jídle, který se uživateli vejde do kapsy. Jde o jediné zařízení, které je schopné identifikovat všechny nejvýznamnější alergeny (mléko, vejce, arašídy a jiné ořechy, lepek, sója, ryby a mořské plody), a to z jediného vzorku položeného na měnitelnou podložku, který zanalyzuje baterií napájený biosensor.



Zařízení SenseGenic užívá patentovanou nanotechnologii, která je schopná identifikovat specifické alergii vyvolávající proteiny již při množství 10:1000000. Uživateli se pak výsledek zobrazí na jeho chytrém telefonu v propojené aplikaci, která zároveň umožní výsledky sdílet a doporučit tak například některé podniky. Nyní již patnáctiletý Noam pomáhá svému otci předvádět projekt zatím pouze s maketou zařízení, zkonstruovanou společností Taga. Poslední příležitost měli na výroční konferenci a výstavě nejnovějších inovací a trendů v biomedicíně MIXiii-Biomed Conference and Exhibition v Tel Avivu.

SensoGenic zároveň v Izreali rekrutuje stovky dobrovolníků do řad testujících uživatelů, zvláště rodiny s malými dětmi. Dle Yasovskyho je pak cílem nejdříve testovat zařízení v rámci menší komunity, která může dát vývojářům jasnější zpětnou vazbu, a poté dále pokračovat do celého světa. V roce 2022 chtějí mít vývojáři mít již hotové zařízení, které bude v budoucnu na prodej hlavně online a později i v restauračních řetězcích. Jeho cena je zatím odhadována na 199 USD tedy zhruba 4500 korun a u měnitelných podložek na zhruba 21 korun.



Pro srovnání pak existuje rovněž americká značka biosensorů, které reagují na arašídy a lepek a používají se u nich kapsle na jedno použití s cenou zhruba 90 korun za kus.

Praktický a víceúčelový

Izraelský výrobek by tak být levnější a víceúčelovější, protože využívá hlavně celulóza a dalších hojně se vyskytujících a levných přírodních polymerů k přitažení všech alergenních proteinů ze vzorku potravin.



Když se Yasovsky začal zabývat výzkumem alergií na jídlo, ukázal mu pediatr jeho syna doktor David Shoseyov studii, kterou vypracoval se svým bratrem průkopníkem nanotechnologií a podnikatelem profesorem Odedem Shoseyovem z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

Bratří Shoseyovi a jejich kolegové totiž zjistili, že proteiny jednotlivých alergenů z rostlinné stravy i masa se lehce vážou na celulózu, která je základní stavební jednotkou rostlinných buněčných stěn. Při vázání pak dochází k otevření buněk, které následně přijímají ten který protein. Jde o v přírodě velmi užitečný proces. Například vylučování tohoto proteinu umožňuje, aby pyl pronikl do pestíku květu a oplodnil ho.

Protein nerovná se alergen

Bratři Shoseyovi však odhalili, že proteiny rovněž umožňují pylům pronikat buňkami lidské kůže. Začali tak vyvíjet zoxidovanou formu celulózy, která by pomohla zablokovat alergeny jako je například pyl, vyvolávající astma nebo sennou rýmu u mnoha lidí. Yasovsky však našel ještě jinou cestu, jak objevu využít. Při čtení studie si totiž uvědomil, že by mohly být celulóza použita i pro detekci alergenů.



Princip je geniálně jednoduchý: „Ne všechny proteiny v přírodě jsou alergeny,“ vysvětluje Shoseyov. „Proteiny, které mají schopnost vázat se na celulózu a pronikají buňkou, jsou alergeny.“



Ptejte se, co je v jídle

V biosenzoru SensoGenic se všechny alergeny ve vzorku potravin přirozeně váží s nanokrystaly celulózy na jednorázové podložce. Jakmile jsou zachyceny, jsou individuálně identifikovány s použitím levných komerčních protilátek. SensoGenic nedávno obdržel od Evropské unie grant ve výši 50 000 EUR (zhruba 1,2 milionu korun) v rámci programu Horizont 2020. Prvním cílovou skupinou pak budou rodiče přibližně 2,2 milionu amerických dětí alergických na vejce nebo arašídy.



Yasovsky vidí zařízení jako další zdroj informací pro rozhodování. „Lidé by se měli nejprve zeptat šéfkuchaře, co je v jídle, a pak použít náš senzor, aby se rozhodli, že je pro ně bezpečné servírované jídlo sníst. “