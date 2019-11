Chcete doplnit vitamin C? Nemusíte jíst citrusy, postačí i jablka a hrušky, říká lékařka

Jak posílit v zimě imunitu a vyhnout se chřipce či viróze? Stačí se nadopovat vitaminy, nebo je to zbytečné? „Ideální je jíst ovoce i zeleninu několikrát denně, ale po celý rok, nejen na podzim a v zimě. Když už virózu máte, nedoporučuji konzumovat alkohol. I když si mnoho lidí myslí, že chřipku lze „přepít“, ve skutečnosti jen oddalují své uzdravení. Alkohol dehydruje, oslabuje imunitu, zatěžuje játra a viróza se pak projevuje silněji a trvá déle,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Jaroslava Čiefová, praktická lékařka a internistka na EUC Klinice Praha.

Lidovky.cz: Co se může stát, když přechodíme „běžnou“ podzimní virozu?

Často na pohotovosti vidím typicky v pátek večer a sobotu pacienty, kterým přes týden nebylo dobře ale „museli“ chodit do práce, a pak řešíme jejich záněty průdušek, dutin či dokonce zápaly plic, které pak vyžadují mnohem delší rekonvalescenci. Znám i případy, kdy přechození chřipky vedlo k onemocnění srdce a ti lidé – a byli to mladí lidé – skončili s kardiostimulátory či dokonce jako čekatelé na transplantaci.

Lidovky.cz: Je nějaká možnost, jak se viróze vyhnout?

Viróze se můžeme opravdu doslova zkusit vyhnout. To znamená nechodit v době epidemie chřipky pokud možno nikam, kde se shromažďují lidé: do kin, restaurací, na úřady… Také si častěji myjte ruce, nestačí jen je namokřit, ale je třeba použít dostatek mýdla a ruce důkladně promnout. Neumytýma rukama byste si neměli sahat na ústa či na oči, protože virus se může přenášet i spojivkami.

Lidovky.cz: A co když pracujete v open space?

U open space nejvíce záleží na ohleduplnosti vás vašich kolegů. Pokud máte teplotu, silnou rýmu a kašlete, neměli byste vůbec chodit do práce, protože jen nakazíte ostatní. Je-li to možné, tak každou hodinu na pět minut větrejte, aby se vyměnil vydýchaný vzduch. A pokud řádí virózy, nepůjčujte si od ostatních mobilní telefony, příbory a – nemusíte-li – nezdravte se podáním ruky.

Lidovky.cz: Je důležité větrat i doma?

Ano. Nejlépe několikrát denně, stačí na dvě tři minuty. A v noci, pokud není velká zima a nemáte okna do rušné ulice, nechte je otevřené. V zimě je dobré mít v pokoji, kde spíte, kolem 18 stupňů. Místnosti nepřehřívejte ani ve dne, takových 20-21 stupňů doma úplně stačí. Když budete mít doma přetopeno a půjdete projít do sychravého počasí, vaší imunitě to úplně nepomůže.

Lidovky.cz: Je dostatek vitaminu C jen pověra, nebo opravdu funguje ho na podzim a v zimě jíst dostatek?

Ideální je jíst ovoce i zeleninu několikrát denně, ale po celý rok, nejen na podzim a v zimě. Celkem byste měli sníst během dne zhruba 400 až 500 gramů tepelně neupravené zeleniny a ovoce. Osobně moc nedoporučuji ovoce z dovozu, zvláště citrusy se podle mne přeceňují. Bohatě stačí česká jablka a hrušky.

Lidovky.cz: Které látky je také dobré tělu dodat?

Naši imunitu neposiluje jen vitamin C, důležitá je pestrá strava obsahující i další vitaminy a minerály. Málo se třeba jí ryby, ty bychom v jídelníčku neměli vynechávat. Pokud už chřipku máte, bolest svalů zmírní vápník s hořčíkem a na bolest v krku zabírá zvýšený přísun zinku a vitamin C.

Lidovky.cz: A jaké je optimální množství?

Na konkrétní přípravky a jejich dávkování se zeptejte v lékárně.

Lidovky.cz: Fungují podle vás na virózy volně prodejné léky typu coldrex?

Pomáhá hlavně klidový režim, je optimální alespoň tři dny zůstat doma v posteli a obvykle třetí den bývá ten zlomový, kdy se vám udělá většinou lépe. Léky chřipku nevyléčí, ale mohou zmírnit její příznaky. Na bolesti a teplotu pomáhají všechny léky obsahující paracetamol, kyselinu acetylsalicylovou (například aspirin nebo acylpyrin) anebo ibuprofen. Tak i vámi zmiňovaný coldrex.

Lidovky.cz: Co byste poradila lidem, kteří mají pocit, že se pohybují na hraně?

Často se setkávám s tím, že lidé, kteří nedodržují žádné zásady zdravého života, se před chřipkovou sezónou nadopují vitaminovými doplňky a myslí si, že všechno bude dobré. Jenže takhle to prostě nefunguje. Pokud na vás něco „leze“, měli byste si naordinovat odpočinek a lehnout si, dokud vám nebude lépe. Jinak jen nakazíte své kolegy v práci a viróza vás nakonec stejně přemůže.

Lidovky.cz: Jaké potraviny a pokrmy bychom při viróze měli jíst? Co byste naopak nedoporučovala?

Především je třeba dodržovat pitný režim. Při teplotách se potíte a měli byste tekutiny v těle doplňovat více než obvykle. Můžete pít minerálky, džusy, ale i obyčejnou vodu, pak třeba zázvorový čaj pro zahřátí, pochopitelně platí, že všeho s mírou, proto nápoje střídejte. Dobré je jíst polévky, hlavně masový či zeleninový vývar, doplníte tekutiny, a ještě získáte energii, protože jinak stejně při chřipce nemáte moc chuť k jídlu. A silně nedoporučuji konzumovat při virózách alkohol. I když si mnoho lidí myslí, že chřipku lze „přepít“, ve skutečnosti jen oddalují své uzdravení. Alkohol dehydruje, oslabuje imunitu, zatěžuje játra a viróza se pak projevuje silněji a trvá déle.