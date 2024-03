Je to vlastně otrava tukem. Češi už se prožrali k milionu případů cukrovky, na jaké příznaky si dát pozor?

Diabetes mellitus neboli cukrovka je chronické metabolické onemocnění s vysokým výskytem a úmrtností. Jeho hlavním projevem je zvýšená hladina glukózy v krvi vzniklá v důsledku absolutního či relativního nedostatku hormonu inzulinu.

Současný počet diabetiků a těch, jež se k diabetu blíží (tzv. prediabetes), je v tuzemsku asi 1 100 000. Tedy každý desátý má s dlouhodobě vysokou hladinou cukru v krvi problém. A čísla se budou podle odborníků zvyšovat, nejen u starších lidí, ale i u mladších ročníků. Může za to současný životní styl.

„Je to jako auto, které stojí v garáži, a my do něj stále lijeme benzin, aniž by vyjelo ven,“ vysvětluje princip vzniku cukrovky předseda České diabetologické společnosti profesor Martin Prázný.