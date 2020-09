Hlídat si kůži si můžete i doma. Růst znaménka či změnu barvy nepřehlížejte

A – Asymetry (asimetrie). Normální znaménko je symetrické. Stačí ho pomyslně rozdělit půlicí čárou. Pokud nejsou poloviny symetrické, je potřeba, aby lékař věnoval znaménku pozornost. B – Border (ohraničení). Běžné znamínko má jasný okraj. Pokud se znaménko do kůže jakoby rozpíjí, opět je nutné zajít k lékaři a znaménko zkontrolovat. C – Colour (barva). Znaménko by mělo mít jednolitou barvu. Skvrnitá barevnost již vyvolává podezření. D – Diameter (průměr). Každému znaménku většímu než pět milimetrů věnujte pozornost. E – Elevation (vyvýšení). Vystouplá znaménka zpravidla nejsou problematická. Pokud ale dosud ploché znaménko začne měnit svůj tvar, velikost, či dokonce vystoupne nad rovinu okolní kůže, může jít o znak nádorového bujení.