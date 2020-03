Játra jsou oknem s žaluziemi. Alkohol pro není jedinou hrozbou, škodí hlavně tuky a cukry

Nemoc jater má kdekdo spojenu s nemírnou konzumací alkoholu. Není to bohužel jediná hrozba pro největší vnitřní orgán v našem těle. Játra mají v našem těle hodně práce. Vychytávají všechny živiny dopravené z trávicího traktu. Skládají, ukládají, přeměňují bílkoviny, tuky a cukry, degradují metabolity, detoxikují jedovaté látky nebo bojují s infekcí.

„Játra se snaží co nejlépe přetvářet to, co jíme a pijeme, na energii a živiny. Jsou filtrem organismu a odstraňuji škodlivé látky z krve,“ říká lékař interní ambulance Polikliniky Agel v Ostravě Petr Chmura.



V České republice jsou játra druhým nejčastěji transplantovaným orgánem. Jedním z důvodů je i fakt, že o nemoci svých jater nemusíme dlouho vědět, a nestačíme ji tedy včas léčit. Jaterní chorobou totiž můžeme nenápadně trpět léta. Projeví se až v posledním stadiu.

Dlouho bez příznaků

Podle internisty Petra Chmury játrům v našich podmínkách nejvíce hrozí alkohol a virové hepatitidy B a C. „Na nadměrnou konzumaci alkoholu a velký přísun tuků a cukrů potravou, spojený při nedostatečném pohybu s obezitou, reagují jaterní buňky postupným poškozením. Nejprve ztukovatěním buněk neboli steatózou. V tomto stadiu je poruchu ještě možno zvrátit vysazením alkoholu a úpravou stravovacího a pohybového režimu. Po fázi ztukovatění může dojít k chronickému zánětu buněk, tedy hepatitidě, a nakonec k ,hojení‘ zanícených buněk vazivovými jizvami. Ty utlačují zbývající zdravé buňky a svrašťují játra do takzvané cirhózy, ve které se často pak vytvoří karcinom,“ popisuje doktor Chmura.

Typické podle jeho slov bývá, že postižení jater je dlouhou dobu bez výraznějších příznaků. „Játra pracují a dlouho si nestěžují. Laboratorním vyšetřením a zobrazovacími metodami, jako jsou sonografie, počítačová tomografie nebo magnetická rezonance, ale můžeme zjistit, že něco není v pořádku.“



Alkohol? Velmi individuální

V souvislosti s játry se hodně hovoří o nebezpečí konzumace alkoholu. Je skutečně každý organismus v takovém nebezpečí? Podle ostravského internisty jsou doba a množství alkoholu nutné ke vzniku cirhózy velmi individuální.

„Podle některých odborníků je pro zdravou dospělou ženu ještě bezpečnou dávkou alkoholu do 20 gramů stoprocentního lihu, což odpovídá přibližně půl litru 12° piva, dvěma deci vína nebo jedné štamprli destilátu. Pro muže je to zhruba dvojnásobek až trojnásobek. Pít denně nad tuto dávku, bez vynechávání, s sebou ale nese zdravotní rizika,“ upozorňuje doktor Chmura.

Občas se objeví názor, že mírné, pravidelné pití alkoholu neškodí, ba dokonce pomáhá. I názorů expertů na kladný vliv pití alkoholu se velmi liší.



„Alkohol však není nikdy doporučován jako lék. Mluví se o kontrolovaném pití malých dávek, vždy s jídlem a ne denně. Nejzdravějším kompromisem je rozumná konzumace vína, protože obsahuje mnoho látek prospěšných tělu,“ shrnuje internista Chmura.

Tuky, sladkosti a léky

Játra však neohrožuje jenom alkohol, ale i nadmíra tuků a cukrů. Pokud se málo pohybujeme a máme špatný životní styl, hromadí se podle doktora Chmury tuky v játrech, dochází k jejich ztučnění.

Příčinou bývá vedle nadměrné konzumace alkoholu také zvýšený příjem zvláště živočišných tuků. „A také nadmíra cukrů ve sladkostech a přílohách, která vede k obezitě. K tomuto ohrožení také přispívá cukrovka, onemocnění zažívacího traktu, nedostatek bílkovin v potravě nebo metabolické nemoci a může vyústit i v cirhózu,“ připomíná doktor Chmura.

Stejně tak může játrům škodit přemíra některých léků. Jaterní poškození paracetamolem – lékem proti bolesti a vysoké horečce – se může vyvinout při nižších dávkách, pokud spolupůsobí například alkohol. Jeho dlouhodobá konzumace významně zvyšuje riziko nebezpečnosti paracetamolu pro játra. Po dobu léčby paracetamolem se proto nesmějí pít alkoholické nápoje.

„Podíl na poškození jater byl prokázán u více než 900 léků a je to nejčastější důvod, kvůli kterému je lék stažen z trhu. Problémem je i znečištění podzemních vod chemikáliemi, “ upozorňuje Petr Chmura.

Některé jaterní nemoci jsou dědičné. „Patří mezi ně například hemochromatóza nebo Wilsonova nemoc. Tyto choroby játra zásadně zatěžují tím, že v těle shromažďují nadměrné množství minerálů, jako jsou měď nebo železo. Má-li toto onemocnění někdo z pokrevních příbuzných, je dobré se nechat vyšetřit. Totéž platí o cystické fibróze jater a některých typech nemoci zvané porfyrie,“ zdůrazňuje doktor Chmura.

Chemie v domácnosti

Chemické prostředky má v domácnosti každý. Něco s nimi čistíme nebo třeba hubíme hmyz. Ale i tito pomocníci mohou způsobit potíže. „Játra hrají klíčovou roli v přeměně a čištění chemických látek, které proniknou do těla. Mohou je poškodit i látky používané v laboratořích a průmyslu, přírodní chemické látky či bylinné preparáty,“ doplňuje doktor Chmura.

Co tedy lidská játra nemají ráda? Obecně se dá říct, že játrům škodí přetěžování průmyslově zpracovanými potravinami, které obsahují velké množství konzervantů, barviv, sladidel a ztužených tuků. Dále je to alkohol, když se konzumuje každý den a ve větším množství.

„Abychom svá játra před nemocemi ubránili, měli bychom si udržovat optimální váhu, pohybovat se, nekombinovat neznámé léky a vyvarovat se otrav. Zde hlavně pozor na neznámé houby – otrava muchomůrkou zelenou může být smrtelná. Nebezpečné mohou být také plísně na zelenině nebo v ovoci,“ varuje internista.

A doplňuje, že pokud jsou játra oknem do těla, pak má tedy určitě žaluzie. „Dlouho nám totiž nedávají vědět, co nedobrého se v nich děje,“ uzavírá Petr Chmura.