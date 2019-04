Je detox mýtus? ‚Čelíme dnes mnohem většímu toxickému znečištění než kdy dříve’

PRAHA Jarní detox. Co je opravdová detoxikace a co jarní očista? Vědci často argumentují, že žádné speciální detoxikační kúry nejsou potřeba, protože naše tělo zvládá detoxikovat přirozeně samo. Očistné kúry jako půst nebo užívání bylinných čajů jsou ale známy stovky let. Podle některých odborníků nicméně detoxem nejsou.

Pod pojmem detox se dnes skrývá ledacos. Z hlediska terminologie oficiální medicíny je detoxem zbavování se závislosti na alkoholu či drogách, u jiných detoxikačních procedur není zcela jasné, jaké konkrétní toxiny se z těla dostávají.

Východní kultury, například v tradičním indickém lékářství Ájurvéda, s detoxem zase pracují po staletí. Na jednom se ale odborníci, které server Lidovky.cz oslovil, shodují: je dobré svému tělu na jaře odlehčit, čelíme dnes mnohem většímu toxickému znečištění a čistící kúry by měly být určeny každému na míru.

Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc., Lékařská fakulta v Hradci Králové

„Někdo říká pijte hodně vody, někdo říká pijte vývar z kopřiv. Nikdo ale neříká: zasahuje to do těchto a těchto biotransformačních reakcí. Až někdo přijde a řekne: tady máme látku, která významně podporuje aktivitu biotransformačních enzymů, tak řeknu – ano, můžeme to otestovat,“ říká hepatoložka Hana Červinková o detoxu a rychlé očistě. Podle ní jsou například játra dostatečným detoxikačním orgánem, který plní zásadní metabolickou funkci. Podpořit jaterní funkci můžeme i pomocí ostropestřce. „Ten ale neberu jako detoxikační kúru, to je spíše prevence.“

„Nechci detoxikační kúry úplně zavrhovat, samozřejmě existuje celá řada psychosomatických závislostí a člověk, když má pocit, že pro sebe něco udělal, sníží si stres, produkci stresových hormonů a objeví se efekt. Ale je to možná placebo efekt,“ myslí si. Podle doktorky Červinkové dnes naše tělo čelí mnohem většímu toxickému znečištění, než kdy dříve. Přijímáme jej z potravin i z ovzduší. „Když to srovnáme s tím, čemu byli exponováni naši předci před sto, dvě stě lety, je to úplně o něčem jiném,“ upozorňuje.

Jak tedy můžeme například podpořit svá játra? „Zaprvé správnou skladbou potravy, co do složení a množství, ideálně i rozložením denní potravy, jíst např. 5x denně. Je důležité, kolik procent tvoří cukry, kolik tuky a proteiny - rostlinného i živočišného charakteru. Zkrátka zásady racionální výživy. Pak samozřejmě pohyb, který zvyšuje průtok krve. Pomáhá většímu prokrvení jater a zvýší se detoxikační aktivita,“ dodává Červinková s tím, že třeba u šťáv a smoothies problém nevidí. „Pokud je to pár dní, tak se nic neděje, pokud by ale někdo chtěl razantní dietu, myslím si, že by měla být pod kontrolou nutricionisty.“

„Co se týče půstu, myslím si, že když budou lidé hladovět, není to úplně špatně. Když vynechají třeba jeden den. Není to nic, čím by si ublížili, pokud nemají nějaká vážná onemocnění. Přijímáme více energie, než bychom měli. Ale není to detoxikace. V určitém slova smyslu pak ale musí například játra pracovat mnohem více, protože potřebujeme glukózu.“

MUDr. David Frej, Centrum funkční a holistické medicíny

„Musíme rozlišit detoxikaci například u drog, půsty a zevní podporu naší vnitřní detoxikace. Není však pravdou, že snížený kalorický příjem a půsty nemají oporu ve vědecké literatuře. Existují stovky studií, které ukazují u zvířat, že omezení kalorického příjmu prodlužuje život. Nelze popřít zevní podporu jaterní detoxikace různými bylinami, nejznámější je ostropestřec. Či podporu detoxikace ve střevech. Existují však i studie, které ukazují, že půst snižuje hladinu krevního cukru, postprandiální krevní cukr (po jídle), hladinu inzulinu, zvyšuje citlivost na inzulin, snižuje zánětlivé markery (látky přítomné v organismu v důsledku nádorového bujení),“ vysvětuje David Frej.

„Zvýšená hladina inzulinu je jedním z faktorů způsobujících degenerativní nemoci. Půst zkoumají také vědci, nejedná se tedy o žádný neprokazatelný a nedostatečný průzkum. Profesor Seyfried z Bostonské univerzity zkoumal v roce 2009 alternativní léčbu rakoviny sedmi až desetidenním půstem. Profesor Longo z kalifornské univerzity uvádí, jak pozitivní výsledky má jím vyvinuté pětidenní omezení kalorií v měsíci. Doktor. Buchinger a další v Německu používají půst desítky let s viditelnými výsledky včetně nových studií z letošního roku. Je to logické, protože v historii se vždy střídaly období hojnosti a hladu. Půsty byly součástí všech kultur a náboženství. Lidé nejedli tolik jako dnes, dnes máme nadměrný příjem kalorií a sacharidů, což souvisí s epidemií cukrovky, nealkoholovým ztučněním jater a obezitou.“

PharmDr. Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu

„Jedinou cestou ke zdraví je dlouhodobá kvalitní strava a pohyb. Každý z nás má funkční detoxikační orgány - játra, plíce, kůži, ledviny. Kdyby nefungovaly, tak jsme nemocní. Tyto orgány zajišťují vše nezbytné, co je potřeba. Detoxikační takzvané metody jsou z mého pohledu marketingový tah prodejců, výrobců přípravků. V podstatě základem zdraví je kvalitní dlouhodobá zdravá strava, nepřejídat se, hýbat se. Žádný omezený režim. Samozřejmě, pokud detoxikační diety nařizují zeleninu, je to normální zdravá výživa, k tomu nepotřebujeme žádnou speciální detoxikační kúru,“ říká Slimáková a dodává, že bychom měli jíst lokální a sezónní stravu v souladu s ročními obdobími.

„To je pravidlo zdravé výživy. V zimě jíme méně zeleniny, dojídáme zásoby masa. Na jaře bychom zase měli jíst dostupnou odlehčenou stravu, bylinky, saláty, bylinkové čaje. Už dnes sice nepotřebujeme tolik energie na uchovávání tepla, abychom zimu přežili. Ale člověk by měl žít více v přírodě a podle toho se chovat,“ doplňuje s tím, že například z častého užívá polotovarů může docházet k nealkoholickému ztukovatění jater.

U ovocných šťáv by podle svých slov byla opatrnější. „Často jde o vylisování i velkého množství ovoce, to znamená, že je to velká dávka cukru pro lidi, kteří mají nadváhu nebo náběh na cukrovku. Odšťavněním nebo rozmixováním ovoce a zeleniny se částečně poškozuje vláknina, nefunguje tak ideálně jako v celém ovoci nebo zelenině. Nepoužíváme zuby, netrénujeme dásně. Čím méně zpracovaná strava, tím lépe.“



Hana Lang, Dis., nutriční terapeut

„Detoxikace opravdu znamená, že mám toxiny v těle, jsem nemocná a potřebuji tělo detoxikovat. To je opravdu léčivý proces. To, co se nyní rozmohlo a zmodernizovalo, je očista organismu, uvolnění. Vždy říkám, že dáváme střevům pauzu. Zbavíme se trochu tuku, ale ne proto, abychom hubli, ale protože se na jaře všeho zbavujeme,“ říká Lang a dodává, že očista k jaru historicky patří.

„Detoxikace se dělá proto, že je v těle nějaký problém. Bydlím ve městě, kde je znečištění auty, vstřebávám těžké kovy atd., v tom případě se např. zelené potraviny (Chlorella, Ječmen Green) používají jako cheláty. Napomáhají vylučovat. Mohou ublížit tehdy, když se nadužívají. V případě detoxu ale musím vědět, že člověk nemá intolerance. Pokud má např. člověk intoleranci na zelený ječmen, tak mu ublíží. Detoxikace by měla být více individuální. Mnoha lidem také nefungují střeva. Začnou detoxikovat, ale střeva to neumí vyloučit. Nebo jim nefunguje lymfa a spíše se intoxikují,“ uvádí Lang s tím, že to je problém detoxikace a musí jít o komplexnější přístup. „Nicméně to, že detoxikovat se má, že se drží půsty, to je historicky dané. Detoxikační procedury – ať je to sauna, lázně, které měli v Řecku, v Římě, půsty, masopůsty, období hladovění – jsou tradiční. Ať to bylo v rámci náboženství nebo procesu přírody.“

„Zdravotní účinky, jež vidím na lidech, kteří drží krátký půst - odstoupí na chvíli od pevné stravy, aby se střeva mohla vyčistit, pijí vodu nebo oleje – jsou blahodárné. Detox se dnes používá ve zjemněné formě, protože i to opravdu pomáhá, např. na bolesti hlavy. Ale že by zcela detoxikoval, pokud by v těle byly přítomny toxiny, to je málo. Z detoxu se dnes z části stal marketingový business, ale je zřejmé, že lidé hledají něco, co jim běžná medicína nenabízí.“

MUDr. Pavel Rejha, praktický lékař

„Civilizace za posledních sto let vyprodukovala kvantum nových látek, které jsou pro přírodu i naše tělo cizorodé. Máme s přizpůsobivostí problémy. Jedním z důkazů, proč je máme, je generační nemoc, která zde dříve nebyla, a tou jsou alergie. Samozřejmě, příroda i naše tělo má neuvěřitelné možnosti se čistit a detoxikovat, ale také je nemá neomezené,“ vyjádřil názor také lékař Pavel Rejha.



„Pokud do sebe dostáváme látky, které jsou schopny pomoci tělu se vyčistit, zdravý selský rozum říká, že to může být užitečné. Pravdu mají ti vědci a lékaři, kteří říkají, že nemáme přesný popis, co se při detoxikačních procesech v těle odehrává. Různé popisy existují, byť nejsou úplně exaktní. Důležité jsou ale výsledky lidí, kteří kůru podstupují. Budeme tady mít skupinu vědců, kteří budou tvrdit, že je nesmysl detoxikovat. Další skupina bude tvrdit, že jde o placebo efekt a že lidé, kteří se nějakým způsobem zaměřují na své zdraví, vykazují druhotný přínos, který bezprostředně nesouvisí s detoxikační kůrou, a tím je psychosomatická podpora. Každý může mít kousek pravdy. Ale výsledky kůr některých pacientů jsou natolik dobré, že o tom sám nemám pochyb. Je ovšem důležité vědět, jakou kůru zvolit. Ne u každého člověka funguje to stejné. Někomu vyhovuje jedna bylina, druhá třeba nezabírá. Když ale řekneme, že detox je mýtus, vyléváme vaničku i s dítětem.“