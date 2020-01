Jídelní hřích může být užitečný. Drastické diety jsou neučínné

Drastická a jednostranná dieta je z dlouhodobého hlediska neúčinná. Lepší je zvolit cestu postupných a trvalých změn stravovacích návyků.

Vhodné při hubnutí je stanovit si několik malých cílů. Měly by být snadno splnitelné, například zařazení více zeleniny, dodržování pravidelnosti ve stravě či dostatečný spánek, radí Jana Křivánková, nutriční terapeutka z oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice v Olomouci.



„Skvělé je například najít si parťáka, se kterým se budete vzájemně podporovat. Pokud si sami nevíte rady, nebojte se vyhledat odborníka. Nejdůležitější je ale vytrvat,“ zdůrazňuje nutriční terapeutka. „Každé tělo je jiné, na změnu jinak reaguje. Někdy jsou změny patrné po pár dnech, jindy jsou zapotřebí týdny. Obrňte se trpělivostí a dejte tělu čas zvyknout si na nový režim.“

Špatné a dobré potraviny?

Někdy slyšíme, že některý druh stravy nebo i jednotlivá potravina škodí a neměli bychom se jí ani dotknout. Podle olomoucké nutriční terapeutky ale neexistují výhradně špatné potraviny.

„Vždy především záleží na množství surovin a skladbě celodenního jídelníčku. Strava by měla být především pestrá. Co lze považovat za správné, je každodenní příjem bílkovin, celozrnných potravin, komplexních sacharidů, zakysaných mléčných výrobků a zdravých tuků s obsahem nenasycených mastných kyselin. Samozřejmě nesmí chybět ani ovoce a zelenina,“ líčí Jana Křivánková.

S pár křížky na krku

S přibývajícím věkem se metabolické procesy zpomalují a klesá energetická potřeba. „Naproti tomu roste potřeba bílkovin, vitaminů a minerálů. S jejich dostatečným příjmem předcházíte onemocněním vyskytujícím se právě ve vyšším věku. Jedním z důvodů může být snížená schopnost vstřebávání živin v tenkém střevě nebo úbytek svalové hmoty. Pozor si dejte na pokles chuti nebo čichu, který může být příčinou sníženého příjmu důležitých látek,“ upozorňuje nutriční terapeutka.

Hladovění vynechte

Občas slyšíme rady, že nemáme jíst ráno nebo zase večer či v určitých hodinách. Jana Křivánková ale tvrdí, že základem zdravého jídelníčku je rovnoměrný příjem energie během celého dne.

„Dlouhodobé hladovění je nevhodné a nepřináší žádný užitek. Ideální je jíst pětkrát za den, kdy mezi hlavní jídla zařadíte dopolední a odpolední svačinku. S pravidelnou stravou budete mít dostatek energie během dne. V pauze mezi jídly však nic neuzobávejte a nechte zažívací trakt odpočinout. Jediný delší čas, kdy nejíst, je během spánku. Ideální je sníst lehce stravitelné jídlo asi dvě hodiny před ulehnutím a pak už organismus jídlem nezatěžovat,“ konstatuje Jana Křivánková.

Pro večerní zaměstnání je nejlepší mít vhodné jídlo připravené dopředu a určitě se vyvarovat nákupu baget a automatových polotovarů.

Role sportu

Důležitou součástí redukčního režimu je pohyb. Hlavním záměrem je snížení tuku a nárůst svalů, jež pomohou s dalším hmotnostním úbytkem. Pro nesportovce je ideální zařadit asi hodinové svižné procházky. Chůze představuje nejpřirozenější a nejefektivnější pohyb.

Nechoďte však sportovat hned po jídle nebo naopak zcela hladoví. Asi hodinu před sportem zařaďte lehce stravitelné jídlo, které bude obsahovat zejména sacharidy. Během cvičení nezapomínejte doplňovat tekutiny, raději neslazené. S hodinovou pauzou po cvičení snězte jídlo bohaté na bílkoviny, které jsou potřebné na regeneraci svalů. Vhodný je například zeleninový salát s kuřecím masem.

Plánování jídelníčku

Správný redukční jídelníček by měl být vždy vytvořen pro konkrétní osobu. Bude v něm zohledněn věk, pohlaví, fyzická aktivita, práce, potravinové alergie a v neposlední řadě také dosavadní stravovací zvyklosti. Příjem energie zpravidla nesmí být nižší než bazální metabolismus. Za zdravý úbytek váhy se považuje asi půl kilogramu za týden.

Úlet jen výjimečně

Čas od času se v jídelníčku vyskytne něco nevhodného. Ani to nemusí být náhoda. „Při správném složení a pravidelné stravě by nás chuť na sladkosti a vůbec nezdravá jídla přepadávat neměla. Když se to přece jen stane, určitě není nic ztraceno. Zásadní je vrátit se vždy zpět k racionálnímu menu. Když už zvolíme nevhodné jídlo, mělo by být pouze jedno a maximálně jednou za týden. Občasný hřích může přinést v redukčním režimu dokonce užitek. Zvýší nárazově hladinu leptinu, kterou jste v redukčním režimu postupně snížili, a tím i spalování tuků. Vyzkoušejte ,zdravější‘ verzi mlsání. Namísto kupovaných zákusků si připravte domácí tvarohový dezert s ovocem,“ doporučuje nutriční terapeutka Jana Křivánková.