Kůže po létě chce pozornost. Nepodceňujte prevenci a hlídejte si své opalovací hříchy

Byť letos v létě odjelo na dovolenou k moři mnohem méně lidí než obvykle, opět si stovky pacientů vyslechnou ortel, že mají rakovinu kůže. Ta má totiž sloní paměť a nemoc umí spočítat opalovací „hříchy“ za celý život.

Už dlouhá léta se lékaři snaží apelovat na Čechy, aby věnovali své kůži dostatečnou pozornost. Aby si pravidelně kontrolovali její stav a při nálezu neobvyklého místa vyhledali dermatologa.



Objevit kožní nádor včas je totiž zásadní. K prevenci kožních nádorů motivuje v České republice své klienty hned řada zdravotních pojišťoven. Upozorňovat lidi, jak zákeřné vůči kůži dokáže být sluníčko, je před létem logické. Pandemie ovšem jednu z nejúspěšnějších součástí kampaně – Stan proti melanomu – odsunula do podzimního termínu. Odborníci tak alespoň zkontrolují stav kůže tisíců návštěvníků po nejrizikovějším období roku.

„Kůže si každé spálení pamatuje. Pokud se vytvoří puchýřky, riziko vzniku melanomu je dvojnásobné,“ upozorňuje profesor Petr Arenberger, předseda České dermatovenerologické společnosti.

Zákeřný melanom

Melanom, přestože nepatří mezi nejčastější kožní nádory, je velice zákeřný. Poměrně rychle metastazuje do jiných orgánů a patří mezi onemocnění, která se vracejí. „Ročně evidujeme přes tři a půl tisíce nových pacientů s melanomem na kůži. Z toho jich až pět set ročně zemře, protože přišli k lékaři pozdě, kdy melanom již metastazoval,“ vypočítává smutná data profesor Arenberger.

Bohužel se rakovina kůže týká také dětí v pubertálním věku, tedy i patnáctiletých. Nicméně nejohroženější skupinou jsou muži po padesátém roku a senioři.



Cílem preventivní akce Stan proti melanomu je objevit maligní melanomy v počátečním stadiu, kdy postačí jejich vyříznutí a pacient bude nadále už jen sledován. U melanomu totiž záleží na tom, jak prorostl do hloubky. Důležité je však podezřelý útvar co nejdříve vyříznout, aby se zabránilo šíření nádorových buněk do okolí.

„Z našich statistik vyplývá, že sedmdesát procent melanomů je pacientům vyříznuto ještě před tím, než začnou metastazovat. Zbylých třicet procent bohužel vyšetří lékaři až ve chvíli, kdy už se rakovina šíří mimo kůži,“ podotýká docentka Monika Arenbergerová, jež působí ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Byť se mezi lidmi rozšířilo u této problematiky zjednodušené vnímání, že čím více se člověk opaluje, tím vyšší je riziko vzniku rakoviny kůže, stojí za výskytem onemocnění i další faktory. Podstatné jsou také genetické predispozice ke vzniku onemocnění. To člověk ovlivnit nemůže, ovšem nadměrné slunění ano.

Rady na léto i na zimu

Po každém opalování či vystavení kůže intenzivnějšímu slunečnímu záření, tedy v létě, ale i v zimě na horách, je velmi důležité zkontrolovat nejenom kožní znaménka.

Maligní melanom je totiž nádorové, komplexní onemocnění, které vzniká v melanocytech – kožních buňkách, které produkují hnědý pigment melanin, kterým kůže reaguje na vystavení slunečnímu záření.



Jenže na rozdíl od jiných forem nádorových onemocnění kůže se maligní melanom může vyvinout i v částech těla, které nejsou za normálních okolností běžně vystaveny slunečnímu záření. Jde například o slabiny, spodek chodidel, vnitřní ucho nebo oko.

Pobyt na sluníčku je ale samozřejmou součástí lidského života, přispívá nejen k psychické pohodě. Je nicméně důležité natrvalo si vštípit určitá pravidla. Ideální je omezit pohyb na přímém slunci co nejvíce. Pokud to nelze, vyvarovat se zejména v létě pobytu na slunci v době mezi 11. a 15. hodinou, kdy atmosféra nejméně filtruje rizikové ultrafialové (UV) záření. V té době nebo po celý slunný den je vhodné pohybovat se ve stínu budov, pod stromy, pod slunečníkem a podobně a zároveň krýt kůži co nejvíce oděvem.

Ne každé oblečení chrání proti ultrafialovému záření stejně kvalitně. Záleží na druhu použitého materiálu, na barvě vláken, struktuře tkaniny a podobně, proto je nejlepší, když je pro plánovaný pobyt na slunci zvoleno oblečení z certifikovaných tkanin, které mají přímo deklarován stupeň ochranného faktoru (UPF) proti UV záření.

Většina lidí si při balení na letní i zimní horskou dovolenou zcela správně přibalí krém na opalování. Důležitý je ale i krém po opalování. Podstatné je ovšem dodržovat instrukce při používání opalovacího krému, aby ochrana byla dostatečná – je potřeba zvolit správný faktor (čím intenzivnější slunce, tím vyšší faktor), mazat se dostatečným množstvím krému a často.

Pečovat o kůži je ale důležité i po slunění. Kůži po osprchování namažte hydratačním krémem, nejlépe určeným přímo jako péče po opalování. Takové krémy obsahují mimo jiné vitamin E.



„Češi mají v posledních letech mnohem více možností cestovat do teplých krajů i v podzimních a zimních měsících. I po takové dovolené je vhodné se objednat na kontrolu,“ doporučuje Petr Arenberger.

Expozice na horách

Totéž platí i při horské turistice, při níž lidé ochranu před sluncem někdy podceňují. Lyžování v Alpách se stalo pro Čechy módní záležitostí. Většina rekreantů tam jezdí opakovaně a již zjistili, co horské slunce umí.

„Intenzita UV záření stoupá s nadmořskou výškou zhruba o tři procenta na každých 400 metrů nadmořské výšky. To vlastně znamená, že ve třech tisících metrech nad mořem, třeba při lyžování na ledovci, jsme vystaveni paprskům až o 30 procent intenzivnějším. A to se ještě znásobí odrazem od bílých sněhových ploch, kdy intenzita může narůst až o 80 procent,“ podotýká dermatolog docent Karel Ettler z Fakultní nemocnice v Hradci Králové.