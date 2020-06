Nadměrná dezinfekce rukou může vést až k zánětu kůže, varuje dermatoložka. Při mytí používejte šetrné přísady

PRAHA Mezi současná opatření proti koronaviru patří i zvýšená dezinfekce rukou. Ta má ale v Česku za následek nárůst kožních problémů. „Musíme si uvědomit, že neexistuje dezinfekční prostředek, který by byl pro kůži stoprocentně bezpečný,“ říká pro server Lidovky.cz Jana Hercogová, přednostka Dermatovenerologické kliniky pražské Nemocnice Na Bulovce.

Lidovky.cz: Slovo dezinfekce patří v souvislosti s bojem proti koronavirové nákaze k nejfrekventovanějším. Jaký vliv má její časté užívání, nyní zvlášť doporučované, na naši kůži na rukou?

Budu mluvit o následcích nadměrného používání, to může vést až ke vzniku zánětu kůže čili k dermatitidě. Projevuje se suchostí a olupováním kůže, svěděním, ale také vznikem prasklin v pokožce, červených pupínků či puchýřků. Nejčastěji se jedná o takzvanou iritační kontaktní dermatitidu, která postihuje každého člověka, používá-li dezinfekci příliš často. Hrozí také vznik kontaktní alergické dermatitidy, jež se však objevuje jen u osob přecitlivělých na konkrétní složku dezinfekce.

Lidovky.cz: Které skupiny lidí jsou nejvíc ohroženy neblahými následky nadměrného používání dezinfekce?

Obecně lze říci, že se jedná o pacienty, kteří v minulosti již prodělali nějakou formu dermatitidy, nejčastěji atopickou či kontaktní, ale také třeba i lupénku. Problémy mívají i lidé s některými vrozenými kožními poruchami.

Lidovky.cz: Přibylo ve vaší ordinaci pacientů právě v souvislosti s tím, že řada lidí teď daleko víc používá dezinfekci místo klasického mýdla?

Ano, přibylo, ten trend sledujeme. Přesné počty však nelze uvést, i proto, že se lidé nadále bojí chodit na vyšetření, zřejmě z přetrvávajícího strachu z nákazy. To, co vidím, jsou vážnější formy atopického ekzému, k čemuž dopomohlo právě to, že pacienti návštěvu dermatologa odkládají.

Lidovky.cz: Co byste poradila lidem, kteří se s kožními problémy způsobenými dezinfekcí potýkají?

Podle mě je vhodnější používat mycí a čisticí prostředky na kůži s dezinfekční přísadou, které jsou vyráběny i pro pacienty trpící ekzémem či lupénkou. Důležité je pravidelné mytí rukou právě takovými prostředky a pravidelná péče o kůži pomocí emoliencií, tedy změkčovacích a promazávacích přípravků. Ty působí i preventivně a chrání kůži zejména rukou před vznikem nechtěných dermatitid.

Lidovky.cz: A co si myslíte o příručních dezinfekčních gelech na ruce? Jsou ke kůži dostatečně šetrné?

Jestli se na ruce užije dezinfekční gel, roztok či případně sprej, to u osob se zdravou kůží nemá vliv. Pokud však pacient trpí nějakou kožní chorobou, je samotná léková forma přípravku samozřejmě velmi důležitá. Musíme si uvědomit, že neexistuje žádný dezinfekční prostředek, který by byl pro kůži stoprocentně bezpečný.