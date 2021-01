Medikům patří velké díky. Očkovat se nechám také, říká primářka z Bulovky

„Určitě se nechám také očkovat,“ říká primářka infekčního oddělení pražské Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová. Lidé si podle ní musí vybrat mezi očkováním a životem v neustálých omezeních.

LN Máte už informace, kdy se ve vaší nemocnici začne očkovat? Jak bude vakcinace probíhat organizačně?

Očkovat jsme už začali, prioritně zdravotníky. Předpokládáme, že s dodávkou dalších vakcín budou dále očkováni senioři. Veškerý postup se řídí doporučeními ministerstva zdravotnictví.

LN Máte k dispozici všechno potřebné vybavení? Je známo, že vakcína od firmy Pfizer se musí uchovávat při teplotě -70 °C. Disponuje nemocnice dostatkem takových mrazáků?

Naše nemocnice má k dispozici dostatek mrazáků, které splňují podmínky pro skladování.

Hana Roháčová

LN Čeká se, že po svátcích, kdy se lidé více navštěvují mezi sebou, opět začnou stoupat čísla nakažených. Týká se to i zdravotníků. Nebojíte se nedostatku personálu v očkovacím centru? Počítáte s případnou výpomocí dobrovolníků?

Je pravděpodobné, že čísla opět stoupnou, nemůžeme však predikovat, jaký bude například počet nakažených zdravotníků. Vždy se snažíme velmi rychle reagovat na vzniklou situaci, mimo jiné za podpory studentů lékařských fakult, kteří nám pomáhají už od první vlny pandemie. Za to jim patří velké díky.

LN Máte nějakou představu, kdy by se zhruba mohli očkování dočkat lidé z neprioritních skupin?

Bude záležet na kapacitách očkovacích center. Dle mého názoru by se měli zapojit i praktičtí lékaři, což by výrazně navýšilo počet očkovaných. Předpokládáme, že by tyto skupiny měly přijít na řadu v průběhu února.

LN Jakým způsobem bude probíhat hlášení případných nežádoucích účinků?

Hlášení nežádoucích účinků mají přesný stanovený postup a nebude se lišit od hlášení nežádoucích účinků při podání jiných léků či vakcín. Pacient může kontaktovat praktického lékaře i specialistu.

LN Pokud se očkovaný dostane krátce po vakcinaci do kontaktu s osobou nakaženou covidem-19, budou se na něj vztahovat karanténní opatření?

Do doby, než si vytvoří protilátky, což je zhruba jeden až dva týdny po druhé dávce, budou se na něj vztahovat stejná pravidla jako na neočkovaného. Pokud ovšem nákazu neprodělal v minulých třech měsících, v tom případě má běžný režim.

LN Pokud budete mít k dispozici vícero vakcín, budou si pacienti moci vybrat?

Nepředpokládám to. Nákup vakcín je v rukou státu a domnívám se, že v určitý okamžik bude v daném očkovacím centru vždy jeden druh očkovací látky. Zatím je na našem trhu dostupná vakcína firmy Pfizer.

LN Představme si, že jsem pacientka, která se chce nechat naočkovat. Můžete popsat, jak celý proces bude vypadat?

Pacienti se budou objednávat v online rezervačním systému, kde vyplní dotazník, se kterým se dostaví na očkování. Lékař nejprve na základě informací od očkované osoby sepíše zprávu a následně se provede očkování do deltového svalu (paže). Poté stráví pacient třicet minut v čekárně, stejně jako je tomu například u očkování proti chřipce.

LN Měli by se nechat očkovat i lidé, kteří už covid-19 jednou prodělali?

Jednoznačně ano.

LN Ve Velké Británii se nedávno objevila mutace koronaviru, která je podle odhadů až o sedmdesát procent nakažlivější než dosud známý kmen. Bude vakcína chránit i před tímto novým kmenem, případně dalšími nově vzniklými mutacemi?

Předpokládá se, že ano. Dosud ovšem není k dispozici dostatek dat. Mutace se objevila i v řadě dalších států.

LN V České republice více než polovina lidí dotázaných v průzkumu společnosti Median očkování odmítá. Někteří se bojí vážných vedlejších účinků, jiní si myslí, že vakcína byla vyvinuta příliš rychle, a není proto dostatečně prověřená. Máte pro podobné názory pochopení? Nepředstavují problém z hlediska dosažení dostatečné proočkovanosti populace?

Tyto názory vznikají z vlivu nejrůznějších fám. Lidé si musí vybrat – buď budou žít řadu měsíců, či dokonce let v neustálých omezeních, nebo se většina populace dá očkovat a vrátíme se k normálnímu životu.

LN Jak se na očkování díváte vy osobně? Vidíte ho, stejně jako některé světové osobnosti, jako východisko z krize? Doporučila byste ho svým blízkým v seniorském věku?

Určitě se nechám také očkovat – stejně jako má rodina. Proočkovat se musí celá populace, nejen senioři, aby virus neměl prostor se dál šířit. Mladý zdravý člověk onemocnění prodělá v naprosté většině případů bez závažnějších komplikací, nicméně je zdrojem infekce pro oslabené, respektive seniorní skupiny a další osoby s narušenou imunitou.