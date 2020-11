Naděje v léčbě rakoviny. Nový krevní test z USA by mohl včas odhalit až 50 druhů zhoubné choroby

Washington/Praha Americká společnost Grail vyvinula krevní test, který by mohl včas detekovat až 50 typů rakoviny. Test se bude dále zkoumat v Anglii skrze Národní zdravotní službu (NHS). Vyzkouší ho až 165 tisíc pacientů v příštím roce a zavést do běžné praxe by se mohl v letech 2024 či 2025. Data ukazují, že by test mohl odhalit ranou fázi rakoviny v místech, kde je složité ji včas detekovat. Jedná se především o rakovinu vaječníků, krku či nádory hlavy.

Lékaři v Barceloně zachránili experimentální terapií zrak chlapci, který měl zhoubný nádor oka Krevní test s názvem Galleri je založený na rozpoznání molekulárních změn, a pokud bude fungovat podle očekávání, bude zaveden v širším měřítku. Informoval o tom server Sky News. Pilotní zkouška krevního testu má odstartovat v příštím roce. Vzorky se odeberou v rámci sítí nemocnic NHS 140 tisícům pacientů v Anglii ve věku 50 až 79 let bez jakéhokoliv příznaku onkologického onemocnění. Lidé, u nichž se ukáže pozitivní výsledek, budou následně posláni na další vyšetření. Výzkumu se zúčastní i dalších 25 tisíc lidí, kteří mají symptomy naznačující výskyt rakoviny a test jim bude nabídnut, aby byla zajištěna rychlejší diagnostika. Klíčové výsledky se očekávají v roce 2023. Cílem je pak zavedení nového typu krevního testu v letech 2024 či 2025. „Dobrou zprávou je, že míra přežití rakoviny je nyní na vysoké úrovni. Ovšem více než tisícovka pacientů denně čelí diagnostikování onkologického onemocnění,“ řekl generální ředitel Národní zdravotní služby (NHS) v Anglii Simon Stevens. „Včasná detekce těžko léčitelného onemocnění, jako je například rakovina vaječníků či slinivky břišní, má potenciál zachránit mnoho životů,“ dodal. Pokud je pacientovi diagnostikována rakovina v první fázi, obvykle má pětkrát až desetkrát vyšší šanci na vyléčení než v případě nalezení onkologického onemocnění ve čtvrté fázi. „Budujeme přední světový diagnostický průmysl ve Velké Británii. A to nejen pro koronavirus, ale i pro jiné nemoci,“ zmínil britský ministr zdravotnictví Matt Hancock. „Tento vzrušující a průlomový krevní test společnosti Grail zvýší šance na přežití u mnoha lidí.“ „Mnozí z nás znají milovaného člověka, který bojoval proti rakovině a viděli dopad této smrtelné nemoci,“ dodal britský ministr zdravotnictví. Druhá nejčastější příčina úmrtí v ČR V České republice podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bylo v roce 2018 tvoření zhoubných novotvarů druhou nejčastější příčinou smrti po kardiovaskulárních problémech. Před dvěma lety v Česku kvůli onkologickému onemocnění zemřelo zhruba 27, 7 tisíc lidí. Češi se podíleli na vývoji slibné látky k léčbě rakoviny, kterou teď dostali první pacienti Letos v červnu, kdy se celý svět už potýkal s pandemií koronaviru, se nechal premiér Andrej Babiš (ANO) slyšet, že se Česko zaměří na prevenci rakoviny. Babiše uvedl, že je třeba vyhlásit národní program boje proti rakovině a budovat centra prevence v každém kraji, ideálně oddělená od míst, kde se lidé přímo léčí. Podle informací dostupných na stránkách Národního onkologického programu je ročně v Česku diagnostikováno 87 tisíc lidí s onkologickým onemocněním.