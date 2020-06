Nevidomý diabetik může aktivněji žít díky pumpě ovládané z mobilu

BRNO Aktivnější život umožňuje patnáctiletému Benjaminovi mobilní inzulínová pumpa ovládaná aplikací v telefonu. Kromě toho, že trpí cukrovkou, je gymnazista nevidomý. Tlačítkové ovládání pumpy s displejem, kterou nosí na břiše, by tedy pro něj nebylo příliš praktické. Benjamin je podle odborníků z Fakultní nemocnice Brno prvním nevidomým dětským pacientem s cukrovkou v Česku, který pumpu s ovládáním v telefonu používá.

Mobilní aplikace je podle Benjamina diskrétní. „Vytáhnu telefon a nikdo neví, jestli projíždím facebook, s někým si píšu, nebo ovládám pumpu. Je to diskrétnější a pohodlnější, lépe se mi s tím funguje,“ řekl dnes novinářům Benjamin, o kterého pečují na pediatrické klinice v brněnské Dětské nemocnici. Chytrý telefon ovládá bleskurychle s využitím hlasové čtečky displeje.



Pacienti s cukrovkou potřebují do těla pravidelně dostat inzulín. Zatímco inzulinová pera znamenají nutnost několika vpichů denně, u pumpy zbývá jediný vpich jednou za dva nebo tři dny. V mezičase je pumpa propojená s tělem. Výhodou je kontinuální dávkování inzulinu s okamžitou možností zvýšení nebo snížení dávky ze zásobníku.



Pacient kontroluje svůj krevní cukr pomocí glukometru několikrát denně, případně má možnost průběžného monitorování. Benjamin například nosí senzor na rameni. Někdy sám pozná, kdy potřebuje dávku snížit či zvýšit oproti takzvanému bazálnímu profilu nastavenému lékaři, a to kvůli stresu, fyzické aktivitě nebo sacharidům v jídle.

Benjamin se věnuje hudbě i sportu, chodí do skautu a jednou by chtěl studovat žurnalistiku a práva. Pumpu považuje za pokrok oproti inzulinovým perům, která jej více omezovala. Podobně ji hodnotí také zdravotníci. „Toto zařízení omezí počet vpichů do těla, a to velice zásadně,“ uvedla lékařka Klára Hájková z pediatrické kliniky.

Podle Petra Vrchoty z brněnské firmy MTE, která zařízení vyvíjí, je Benjamin důkazem toho, že pro motivovaného člověka neexistují překážky. „Pokud se k tomu připojí podpora ze strany lékaře a nejbližšího okolí, pravděpodobně není důvod, proč by nevidomí lidé nemohli za pomoci vhodných technologií inzulinovou pumpu ovládat,“ uvedl Vrchota.