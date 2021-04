Projevit se mohou už v kojeneckém věku. Jak je to s alergiemi a proč lidem pomohlo nošení roušek?

Alergií mohou trpět i ti nejmenší, říká MUDr. Anežka Dědková z ambulance alergologie a klinické imunologie Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Lidovky.cz: Od kolika let se projevují alergie u dětí?

Prvním projevem alergie bývá atopický ekzém, který se může objevit již od třetího měsíce věku, a alergie na bílkoviny kravského mléka. V kojeneckém věku tyto diagnózy spolu často souvisí, proto někdy stačí zahájit dietu bez mléka a ekzém postupně vymizí. V pozdějším věku je však příčin ekzému více, takže musíme doporučovat jiné postupy a z diet pomáhá hlavně nízkohistaminová.

Lidovky.cz: Jak se projevuje alergie na bílkoviny kravského mléka?

Může to být nejen ekzém, ale i zažívací potíže, například zvracení, průjmy, břišní koliky, výskyt nitek krve ve stolici, neklid a neprospívání. Podle výsledků laboratorních odběrů nebo eliminačního testu pak doporučujeme bezmléčnou dietu kojící matky, nebo náhradu stávajících kojeneckých mlék hydrolyzáty se speciálně rozštěpenými bílkovinami. Tato dieta je většinou nutná do 1,5 až tří let věku dítěte, poté většinou alergie odezní.

MUDR. ANEŽKA DĚDKOVÁ V roce 1991 vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V roce 1998 získala atestaci z pediatrie, o čtyři roky později z alergologie a klinické imunologie. Pracovala na dětském oddělení nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně. Dnes pracuje v alergologických ambulancích nemocnice AGEL tamtéž a na poliklinice v Kopřivnici. Provozuje rovněž vlastní soukromou alergologickou praxi. Ve volném čase se nejraději věnuje turistice, zahradě a cestování



Lidovky.cz: Mohou být nejmenší děti astmatiky?

Ano. V kojeneckém věku může začít i dětská forma asthma bronchiale, která někdy souvisí také s alergií na mléko. Dalšími spouštěči mohou být rýmy, virové infekty či žaludeční reflux. V pozdějším věku může dítě reagovat kašlem, dušností i na alergeny roztočů, pylů, plísní, srsti zvířat atd. Prvními projevy astmatu bývají opakované záněty průdušek s dusivým kašlem a ztíženým výdechem. Některé děti musíme již od kojeneckého věku léčit inhalačními kortikoidy, abychom předcházeli častým recidivám dechových potíží a hospitalizacím.

Lidovky.cz: Kdy se objevuje alergická rýma?

Může začínat kolem třetího až sedmého roku, ale objevit se může kdykoliv později u predisponovaných jedinců a je často spojena se zánětem spojivek. Nejčastějšími původci těchto potíží jsou alergeny roztočů, pylů, srsti zvířat nebo plísní. Pokud nestačí omezit vystavení těmto alergenům, nasazujeme léky proti alergiím, takzvaná antihistaminika.

Anežka Dědková.

Lidovky.cz: Jak je důležité prostředí? Může ke vzniku alergie přispět rodič?

Kromě genetiky hraje také velkou roli například velká vlhkost a s tím související větší výskyt roztočů a plísní v bytech. Dále může vadit nevhodné vytápění, velká prašnost, přítomnost zvířat a cigaretového kouře. Takže vhodné je doma nekouřit, správně větrat a vytápět, nepoužívat agresivní úklidové prostředky, silné vůně. V rodině alergika můžeme používat čističku vzduchu, provádět protiroztočová opatření, což obnáší častější převlékání nepéřových pokrývek, častější vysávání vysavači se speciálními filtry nebo stírání na vlhko, minimum plyšáků nebo jejich časté praní.

Ale pozor, někdy až přehnaná hygiena také může přispívat k faktu, že si v rodině vypěstujeme alergika. Pokud chybí přirozená stimulace imunitního systému běžnými nečistotami a mikroorganismy, pak má více prostoru vytvářet alergické reakce.

Lidovky.cz: I když je zde pandemie koronaviru, alergie nespí. Jak by se měli alergici chránit?

Již v loňské pylové sezoně, ovlivněné první vlnou pandemie, si někteří alergici pochvalovali, že nošení roušek zlepšilo jejich alergické projevy. Rouška fungovala i jako mechanická bariéra chránící před proniknutím pylových zrnek na sliznici nosu. Když k tomu přidali nošení slunečních brýlí (i za cenu mlžení), byly pak slzení a kýchání slabší.

Letos bude situace na jaře bohužel stejná, jedinou změnou je nošení respirátoru místo ručně šité roušky. Jako další ochrana proti pylům slouží například nošení pokrývky hlavy venku, ochranné protipylové okenní sítě, správné větrání, častější umývání parapetů atd. Jarní alergici by měli zapomenout na oblíbené aktivity jako je trhání kočiček do vázy či vití věnečků z pampelišek.

Lidovky.cz: Co si má každý alergik přichystat do balíčku první pomoci pro pobyt v exteriéru nebo v přírodě?

Běžným alergikům stačí nosit s sebou své léky na alergii, takzvaná antihistaminika. Lepší jsou novější, nesedativní varianty, aby případné užití například na výletě nezpůsobilo útlum a spavost, a tím pádem komplikace při návratu domů. Kožní alergické reakce spojené s pálením a svěděním je dobré namazat chladivým gelem nebo mastí s kortikoidy, takže ani ty by neměly chybět ve výbavě na cesty.

Lidovky.cz: A silnější alergici?

Ti už jistě mají zkušenost s proběhlou celkovou alergickou reakcí a měli by s sebou nosit pohotovostní balíček, který obsahuje tablety antihistaminik, kortikoidů, autoinjektor s adrenalinem, sprej proti dušnosti. Tento balíček nelze samostatně koupit, ale dá se sestavit z léků předepsaných alergologem nebo obvodním lékařem.

Lidovky.cz: Jaká nejspíš bude léčba alergií v budoucnu?

Na začátku své praxe jsem si nedokázala představit, jak moc může být obor alergologie z hlediska terapie perspektivní. Následující roky jsem však byla svědkem, jak rychlý je vývoj diagnostiky a léčby alergií a kolik nových léků již bylo objeveno a zapojeno do medikace. Velkým přínosem je alergenová imunoterapie pomocí vakcín z příčinných alergenů. Nelze opomenout ani biologickou léčbu, která zažívá velký rozmach, a v dohledné době lze očekávat i zapojení genové terapie.